Il consiglio boccia il partenariato

Il partenariato sociale non passa in consiglio comunale a Luni. La proposta presentata dal gruppo di opposizione di un regolamento per favorire collaborazioni tra i privati e il Comune per promuovere progetti di sussidiarità per la collettività ha incassato il voto negativo. "Nello specifico – ha spiegato il capogruppo Davide Paolo Poli – significava che i cittadini e le piccole e medie imprese, se con particolari requisiti, piuttosto che pagare un debito tributario in denaro avrebbero potuto assolvere tramite una prestazione d’opera o di servizi a favore dell’ente. Per noi rappresenterebbe un rimedio significativo per il superamento di crisi finanziarie e dei vincoli posti alla spesa pubblica". Per la possibilità di rottamazione dei tributi da parte dei Comuni c’è tempo fino al 29 luglio e la minoranza ha chiesto attenta valutazione del tema.