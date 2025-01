I nodi della viabilità della piana: "La bretella deve essere prolungata"

"La bretella Ceparana - Santo Stefano va prolungata". Giorgio Casabianca, responsabile delle infrastrutture del Pd di Spezia, interviene sull’infrastruttura, i cui lavori procedono, i primi giorni di febbraio l’impalcato del ponte dovrebbe raggiungere la sponda di Santo Stefano ed è ipotizzabile che entro la prossima estate sia completata: "Ad ottobre scorso gli onorevoli Andrea Orlando e Valentina Ghio hanno presentato un’interrogazione al Parlamento, in cui si chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di far finanziare direttamente da Anas il prolungamento della bretella fino alla rotatoria della Statale 330 del Buonviaggio – precisa Casabianca –. A quattro mesi di distanza, nessuna risposta".

L’importanza di quest’opera, da sempre sostenuta dal Pd, prosegue Casabianca, si è manifestata anche in occasione del tragico crollo del ponte di Albiano avvenuto nel 2020 con il conseguente disagio patito dalla piana di Ceparana. "Disagio che sarebbe stato inferiore se la bretella fosse stata realizzata quando progettata e prevista, e non ’congelata’ dalla giunta regionale di centrodestra", sostiene l’esponente dem. A mitigare la situazione arrivarono le rampe autostradali e il casello Albiano – Ceparana che però hanno portato con se l’effetto collaterale di non rendere possibile il progettato collegamento fra bretella e la rotonda del ’tandem’ posta sulla Statale del Buonviaggio.

"L’attuale configurazione – precisa Casabianca – prevede che il viadotto termini lato Bolano con una decisa curva a destra di 90 gradi, portando il traffico in località Giarizzo e poi all’intersezione con Via Cisa, quindi nella parte urbanizzata di Ceparana". L’incrocio fra il Giarizzo e Via Cisa è già attualmente difficoltoso e pericoloso, sostiene Casabianca. Che aggiunge: "Riteniamo indispensabile che venga realizzata una rotatoria a cura di Anas, che è la proprietaria di Via Cisa, così come che vengano finanziati i lavori di ammodernamento e sistemazione di quel tratto di strada fra l’arrivo del viadotto e la nuova rotatoria, ben consci che questi interventi non sono la necessaria sistemazione definitiva al problema del traffico nel centro di Ceparaa, ma ’tampone’ in attesa del completamento dei lavori della vera soluzione".

La soluzione, conclude Casabianca, è il collegamento diretto fra l’arrivo della bretella sulla sponda di Ceparana e la Statale del Buonviaggio per il quale la Provincia della Spezia ha incaricato ad inizio della scorsa estate di redigere la progettazione, la società Concessioni del Tirreno (ex Salt): "Purtroppo a tutt’oggi non ci risultano notizie concrete – commenta –. Per finanziare l’opera servono nuove risorse di Provincia o Regione, ma sarebbe anche possibile che Anas acquisisca e finanzi l’opera che collega due strade statali, la 330 del Buonviaggio e la 62 della Cisa o che la stessa Concessioni del Tirreno lo faccia, come viabilità di adduzione al casello autostradale di Santo Stefano Magra".

C.G.