I due litiganti separati dal vice sindaco Rampi

Ci ha pensato il vicesindaco Carlo Rampi a sedare una rissa che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Un fuori programma inatteso quello che si è consumato ieri dopo le 13 in pieno centro storico tra il passeggio della Fiera delle Nocciole e che per puro caso ha visto l’assessore calarsi nei panni non tanto di avvocato difensore ma "separatore" dei contendenti che si stavano picchiando. Non si conoscono le ragione dell’alterco che ha portato all’aggressione fisica tra un negoziante e un passante che, secondo testimoni, prima si sono guardati in maniera non amichevole poi si sono avvicinati fino a colpirsi. E’ volato prima un pugno poi le grida e spintoni fino a quando non è arrivato Rampi che li ha separati aiutato da altre persone. I passanti hanno avvisato i carabinieri che hanno provveduto all’identificazione mentre la Pa Misericordia & Olmo ha accompagnato al pronto soccorso uno dei due protagonisti.