I cento anni di attività del Consorzio

Un secolo di irrigazione dei campi della piana, garantendo sopravvivenza e crescita al settore agricolo necessario non soltanto per il sostentamento delle famiglie ma anche per la futura trasformazione dei terreni in aziende e fonte di occupazione. Tutto questo è stato possibile anche grazie alle risorse idriche fornite dal Canale Lunense in grado di rifornire acqua soprattutto nel periodo estivo. Martedì il consorzio di via Paci a Sarzana compie 100 anni essendo stato fondato il 21 marzo 1923 e per l’importante ricorrenza si apre una lunga serie di iniziative che si prolungheranno per tutto l’anno. Il primo appuntamento è martedì alle 11 nella sede di via Paci 2 con l’inaugurazione di un percorso di immagini storiche. Per l’occasione verrà realizzato uno spazio dedicato al laboratorio dell’acqua dove poter vedere lo sforzo necessario per spostare e sollevare l’acqua dal punto di prelievo del fiume Magra al punto di consegna e quindi agli utilizzatori finali, passando per il tramite del sito e del sistema di canalette. Sarà inoltre visibile e illustrato il funzionamento della centrale idroelettrica presente all’interno della sede di via Paci e anche il parco mezzi consortile. All’evento inaugurale di martedì sono state invitate dal direttore Corrado Cozzani, dalla presidente Francesca Tonelli e dal vice Lucio Petacchi le autorità nazionali, regionali e locali, tutti gli enti interessati, i rappresentanti delle associazioni agricole e le scolaresche. Nelle prossime settimane seguiranno altri eventi, tavole rotonde e iniziative per celebrare il secolo di vita del Canale Lunense.

m.m.

Nella foto, il direttore Corrado Cozzani, la presidente Francesca Tonelli e il vice Lucio Petacchi