Hockey Sarzana insegue il sogno della finalissima di Coppa Italia

Srzana (La Spezia) 16 Aprile 2022 - La stagione dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation è fatta di grande emozioni, allunhi e frenate Dalla conquista della storica final four in Eurolega è passata alla qualificazione soffertissima ai play off scudetto ma adesso nel sabato sera di Forte dei Marmi si gioca per la finalissima di Coppa Italia. Il primo confronto è alle 18 contro il Lodi e la vincente se la vedrà contro la migliore della sfida tra i padroni di casa del Forte dei Marmi e Follonica in programma alle 21. La gara decisiva che assegna la Coppa Italia si gioca domenica alle 21. I sarzanesi di mister Mirko Bertolucci non sono certamente i favoriti ma sono senza alcun dubbio la rivelazione avendo eliminato ai quarti di finale il Trissino, superfavorito oltre che squadra che ha chiuso in vetta la stagione della serie A1. Hockey Sarzana Gamma Innovation e Amatori Wasken Lodi si incontrano per la terza volta in questa stagione: una vittoria ciascuno il parziale delle sfide. L’attesa gara, che avrà un nutrito seguito di sostenitori sarzanesi nella vicina Forte dei Marmi, sarà diretta da Filippo Fronte di Novara e Luca Molli di Viareggio.