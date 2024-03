’Giocare con la voce’ al centro Barontini

"Giocare con la voce" è il tema dell’incontro organizzato nell’ambito di Progetto Arco, lo spazio di comunità a Sarzana al centro sociale Barontini di via Ronzano, dalla cooperativa Cocea con la collaborazione della Libreria dei ragazzi di via Landinelli a Sarzana. L’appuntamento di giovedì rivolto a genitori e bambini di età dai 3 ai 6 anni avrà come titolo ’La voce e l’interpretazione’ e si svolgerà dalle 16.30 alle 18. Già inserite a calendario anche le iniziative di giovedì 21 su ’Il testo e il corpo: come immaginare una lettura’ e giovedì 28 marzo "Alla scoperta degli albi: prove di narrazione". Info: 389-0393778.