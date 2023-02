“Palo” distratto non vede i carabinieri. Tre arrestati mentre tentano il furto

I carabinieri di Sarzana

Sarzana, 22 febbraio 2023 – Il palo si è distratto, probabilmente anche a causa dell’ora tarda dell’appuntamento per andare a rubare, e non si è accorto dell’improvviso arrivo dei carabinieri. Avrebbe dovuto avvisare in caso di pericolo i due compagni impegnati a forzare la serratura di un negozio di parrucchiera in via Muccini a Sarzana ma non ha fatto in tempo neppure a fare un cenno che si è ritrovato circondato dai militari della compagnia di Sarzana. L’effetto sorpresa è stato tale che sia la vedetta che gli altri due complici non hanno neppure tentato di fuggire ma si sono consegnati ai militari senza opporre alcuna resistenza. Per loro è scattato l’arresto e dopo la nottata trascorsa nella cella di sicurezza in caserma già ieri mattina il terzetto è comparso in Tribunale alla Spezia per la direttissima.

Il fatto è accaduto l’altra notte in una città deserta ma pur sempre in una zona centralissima e illuminata. I tre protagonisti sono Massimiliano Storti di 42 anni di Sarzana, Muaren Adzovic 30 anni residente a Olbia ma domiciliato al campo nomadi di Carrara e Moullai Driss di 25 anni residente a Spezia dove lavora in un magazzino di attrezzature edili. I militari dell’Arma hanno notato qualcosa di strano davanti al negozio e l’intuizione si è rivelata più che mai azzeccata. Hanno dapprima sorpreso il più giovane del gruppo, messo teoricamente a tutela del colpo, e poi sono piombati sugli altri due. Ieri mattina il pubblico ministero Alessandro Casseri ha chiesto la custodia cautelare in carcere ma il giudice Luisa Carta ha invece disposto l’obbligo di dimora e il divieto di uscire durante le ore notturne. Il processo è stato poi fissato al prossimo 6 giugno.

Massimo Merluzzi