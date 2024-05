Frana, iniziano i lavori. Ma ci vorranno 45 giorni

Inizia l’intervento per liberare la provinciale 16 che dai primi di maggio taglia in due Vezzano capoluogo. 45 giorni di lavoro, è questo il crono programma che porterà finalmente a recuperare la viabilità verso Spezia e Ceparana, adesso impossibile a causa della frana avvenuta in località Beverone. Le opere – ha fatto sapere la Provincia – prevedono un investimento di poco più di 132mila euro, un mese e mezzo di lavori, ma potrebbe essere valutato di aprire a senso unico alternato già prima della conclusione, visto il disagio degli abitanti che sono costretti a fare il giro da Fornola per giungere in città. Più volte il Comune di Vezzano ha fatto presente il disagio che i residenti, ma anche chi deve accedere o uscire dal capoluogo è costretto ad avere, che si quantifica in chilometri in più da percorrere. I tecnici fin dai primi sopralluoghi hanno dovuto interrompere la viabilità, fra l’altro anche per procedere alla rimozione della terra e delle pietre che occupavano la carreggiata. Dai primi rilievi la situazione appariva più grave, ma le successive operazioni di verifica, hanno invece chiarito che il lavoro non sarà così ingente. I tempi quindi, rispetto a quanto inizialmente prospettato, si accorceranno. Le risorse, dal bilancio dell’ente, sono a disposizione.

Con la riapertura della strada con tutta probabilità ritornerà percorribile anche via della Stazione, chiusa anche quella ai non residenti e a fasce orarie, per il traffico ingente e inadeguato che vi si riversava.

Cristina Guala