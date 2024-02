"Due tentativi di furto sventati grazie all'allarme: malviventi costretti alla fuga a mani vuote"

Venerdì sera, intorno alle 19.30, è scattato l’allarme di un’abitazione del quartiere di Sarzanello. L’impianto, collegato all’istituto di vigilanza La Lince, ha trasmesso il segnale alla centrale operativa dell’istituto, che ha inviato sul luogo la radio pattuglia di zona: la guardia giurata ha trovato una finestra aperta con un vetro rotto ma all’interno dell’abitazione non era stato portato via niente. Nella notte tra domenica e ieri, intorno all’una, è stata la volta di un’attività a Vezzano Ligure: anche è scattato l’allarme collegato con la centrale operativa e la guardia giurata ha trovato una finestra forzata e segni di accesso ma nulla era stato asportato. In entrambi i casi, probabilmente, i malviventi sono stati ’disturbati’ dall’allarme e l’arrivo delle guardie li ha costretti alla fuga a mani vuote.