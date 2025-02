Doppia festa con animazioni stile Star Wars

Carnevale con i cosplayer, Arcola si trasformerà nel set di Star Wars. laser, luci colorate e anelli spaziali. Doppia festa di Carnevale ad Arcola e Romito Magra e ci sarà anche il mercatino degli hobbisti. Il tema scelto per questa edizione è guerre stellari, ma ognuno potrà vestirsi liberamente.

Torna il carnevale arcolano con due appuntamenti per grandi e piccini: si comincia giovedì 27 a Romito Magra in piazza Tobagi a partire dalle 14. Sarà il Mago Joe ad animare la piazza con le sue strampalate magie, i giochi e le burle che coinvolgeranno grandi e piccini, le associazioni di volontariato allestiranno stand gastronomici per la merenda.

Ad Arcola la festa avrà luogo domenica 2 marzo sempre a partire dalle 14, nel parco Mimma Rolla (area mondoteca). Anche qui stand gastronomici a cura delle associazioni e animazione a tema Star Wars gestita dall’associazione I vagabondi animation. Tutta l’area parco verrà allestita con postazioni di gioco: battaglia contro il vulcano galattico, anelli spaziali e spada laser, giochi e prove galattiche ed angolo photoboot, nella quale sarà possibile scattare una foto con il personaggio in carne e ossa della famosissima saga.

Il tema Star Wars resta comunque solo indicativo, spiegano gli organizzatori, ciascuno sarà libero di utilizzare il costume che preferisce. Saranno ben accetti tutti i cosplayer che vorranno partecipare. Per tutto il pomeriggio gli animatori si cimenteranno in balli di gruppo e baby dance, coinvolgendo grandi e piccini, chiudendo l’animazione con sculture di palloncini modellabili per tutti.

E’ ammessa anche la partecipazione di hobbisti in possesso di regolare tesserino regionale: chi volesse partecipare è pregato inviare una mail a [email protected]