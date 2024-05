"Disservizi e disagi nella raccolta rifiuti". Sos dell’opposizione

Un consiglio comunale urgente per ottenere risposte e interventi urgenti sui disservizi nella raccolta dei rifiuti. La convocazione è stata richiesta dai consiglieri comunali di opposizione di Luni, Davide Paolo Poli, Paolo Andreani, Serena Corsi e Orsola Palladino. "Si stanno verificando continui disservizi riguardanti la raccolta dei rifiuti. Avvicinandosi l’estate, si aggrava il rischio per la salute pubblica dei cittadini generati da tali disservizi. In diversi tratti del territorio, tra cui le aree maggiormente frequentate dai turisti, sono lasciate in uno stato di degrado e di abbandono inaccettabile".