"Completata la sostituzione dei cestini porta rifiuti e l'installazione di contenitori per mozziconi di sigarette" Completata la sostituzione dei cestini porta rifiuti con nuovi contenitori per mozziconi di sigarette a Cafaggio, Ameglia, Fiumaretta, Bocca di Magra e Montemarcello. Iniziativa per il riciclo delle cicche proposta dalla Re.Cig di Trento.