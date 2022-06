Centro socioeducativo Un progetto per il Pnrr

Poco meno di un milione di euro per abbattere un vecchio edificio inutilizzato nell’area verde di Palvotrisia e realizzare un nuovo centro socio educativo diurno. E’ questo il progetto approvato dalla giunta del Comune di Castelnuovo Magra con l’obiettivo di intercettare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della missione 5, inclusione e coesione. Il progetto, in linea tecnica, è stato elaborato con l’obiettivo di riqualificare l’area e quella vicina da poco acquisita alla proprietà di palazzo civico e offrire dei servizi essenziali per il territorio andando a eliminare un edificio inutilizzato. Il centro educativo diurno sarà destinato ad attività di sostegno ed educative personalizzate all’interno di un gruppo di pari, con la finalità di rafforzare la capacità di relazionarsi positivamente con gli altri e gli adulti. Questo luogo permetterà ai minorenni con rischio evolutivo di provare a riequilibrare il loro stato psicologico attraverso lo svolgimento di attività di laboratorio come il giardinaggio, la trasformazione del cibo, le attività di supporto scolastico e vari laboratori di attività artistiche espressive. L’intervento prevede prima di tutto la demolizione dell’edificio esistente con rimozione dell’area adibita a pista di pattinaggio, caduta in disuso da tempo, al fine di poter creare il collegamento con l’area acquisita da poco da parte del Comune e ampliare così lo spazio all’aperto per lo svolgimento delle attività. L’edificio verrà realizzato in legno con tecniche di bioarchitettura, in due blocchi distinti con accesso indipendente. In uno dei blocchi troveranno spazio i servizi igienici per il personale e i ragazzi che utilizzeranno la struttura, l’ufficio del personale, nel quale verranno svolti i colloqui con i ragazzi, un piccolo magazzino per le attrezzature necessarie ai laboratori. Nell’altro edificio una cucina per attività di laboratorio specifica e sala da pranzo. Si creerà un’aula atelier per i laboratori destinati alle attività artistiche espressive ...