Capriolo cade nel canale, salvato e liberato nel bosco

Sarzana, 24 maggio 2024 – La squadra dei Vigili del Fuoco di Sarzana è intervenuta in zona Nave per soccorrere un capriolo finito accidentalmente nell'alveo del canale Lunense. Una volta giunti sul posto, dopo le adeguate valutazioni del caso, il Capo Squadra ha deciso di far intervenire un operatore con i dispositivi di protezione individuale idonei al recupero dell'animale in acqua. Tutto si è risolto ne migliore dei modi quando il capriolo, dopo essere tratto in salvo, è stato liberato al limitare del bosco, nel ambiente naturale.