Rubano un camper con un cane. Poi lo abbandonano lungo l’A12: animale travolto e ucciso

Deiva Marina (La Spezia), 15 settembre 2024 – Gli automobilisti in transito lo hanno segnalato alla volante della polizia stradale. Purtroppo il cane, un piccolo Cavalier King, era stato travolto e lasciato senza vita sulla carreggiata dell’autostrada in prossimità di Deiva Marina.

Dietro la morte del cane c’è però una bruttissima storia di crudeltà che è stata ricostruita dai poliziotti della stradale e dai carabinieri di Sarzana che stavano già seguendo la vicenda. Il cane infatti è stato abbandonato in autostrada dai ladri che poco prima avevano rubato un camper a Sarzana, nel parcheggio dell’area Gerardo sulla Variante. All’interno del mezzo oltre agli effetti personali, borse e denaro c’era proprio il cagnolino.

Il camper appartiene a una coppia di turisti tedeschi in vacanza a Sarzana. Avevano lasciato il mezzo, per altro nuovo, con il quale stanno girando diverse località nel parcheggio dello spazio Gerardo all’interno del quale erano presenti diverse automobili di clienti e dipendenti degli esercizi commerciali dell’area. Ma al ritorno dalla spesa hanno avuto l’amara sorpresa della sparizione del costoso veicolo. Il primo pensiero è stato per il loro cucciolo che hanno provato a cercare in zona sperando che i ladri lo avessero lasciato libero. Hanno quindi allertato i carabinieri della compagnia di Sarzana che ora sono al lavoro per risalire al passaggio del mezzo.

Un’indicazione, purtroppo terribile, è arrivata dai colleghi della polizia stradale. Il cagnolino infatti è stato trovato senza vita all’altezza di Deiva Marina. I ladri lo hanno abbandonato evidentemente “disturbati“ dal suo lamento di paura non trovando più i suoi proprietari.

