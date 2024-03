Slalom tra le buche nelle strade, la polemica: "Sindaca salga su un autobus e condivida con noi i disagi"

Sarzana, 30 marzo 2024 – Un giro in autobus per comprendere la pericolosa condizione delle strade e di conseguenza anche il disagio degli autisti e degli utenti. A lanciare l’invito alla sindaca Cristina Ponzanelli di salire a bordo e condividere le traversie quotidiane di chi lavora sui mezzi pubblici, e non solo, oltre a chi li utilizza sono le segreterie dei sindacati Cgil, Cisl e Cobas rappresentanti i lavoratori di Atc che tornano su un tema davvero delicato che è quello della scarsa manutenzione delle strade.

In questi giorni il Comune ha dato il via a una serie di interventi ma di certo la situazione non è facile soluzioni anche per i costi necessari per "rattoppare" le buche e sistemare i dislivelli che si stanno creando in tante strade a alta percorribilità. Zone che vengono coperte dal servizio di trasporto pubblico locale e per questo i diretti interessati hanno chiesto un intervento per tutelare la salute dei dipendenti. "A Sarzana – scrivono – le condizioni delle strade non garantiscono più il diritto alla salute di tutti quei lavoratori che si guadagnano da vivere. Siano autisti di autobus piuttosto che camionisti e autotrasportatori in generale. Noi autisti del trasporto pubblico locale di Sarzana mai abbiamo visto il primo cittadino Cristina Ponzanelli salire su un nostro autobus. La invitiamo dunque a verificare con mano, o per meglio dire con la schiena cosa significhi viaggiare su un autobus nella sua città e provare il disagio che gli utenti suoi concittadini e gli autisti degli autobus devono quotidianamente sopportare a causa delle pessime condizioni del manto stradale".

I sindacati hanno fatto notare la pericolosità del restringimento della carreggiata sulla Variante Aurelia, soluzione di emergenza adottata una settimana fa proprio per limitare il pericolo rappresentato dai ’crateri’. "Gli autobus in uscita dal deposito degli autobus sono circa 150-200 – proseguono – sono obbligati a non rispettare il codice della strada, a rischio della propria patente, perchè costretti a varcare una linea di mezzeria continua per potere effettuare regolare servizio. Le segreterie di Cgil, Cisl e Cobas chiedono a Atc Esercizio, gestore delle linee del trasporto pubblico dell’intera Provincia spezzina, di chiedere al Comune di Sarzana di riparare le strade comunale, a tutela della salute dei propri lavoratori e del proprio parco macchine aziendali. Inoltre che venga messa a disposizione tutta la documentazione presente negli archivi aziendali, relativa alle richieste di intervento avanzate nei confronti dei vari enti competenti proprietari delle strade percorse dagli autobus aziendali e dagli autisti in forza ad Atc Esercizio".

Massimo Merluzzi