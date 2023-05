Gestione delle spiagge comunali, il primo bando è andato deserto

Sarzana, 23 maggio 2023 – Niente da fare. Come era prevedibile nessuna istanza di partecipazione per accaparrarsi i 350 metri di spiaggia libera del litorale di Marinella è pervenuta all’ente comunale entro il termine fissato per lo scorso sabato alle ore 12. Esattamente come era successo lo scorso anno l’avviso pubblico volto ad affidare in gestione a titolo gratuito l’ampio tratto di spiaggia che dal bagno Roma arrivo sino all’associazione Kinderheim Sport e Natura è andato deserto. Ma il Comune di Sarzana è pronto ad emanare un secondo avviso pubblico che contiene in sé una sostanziale differenza rispetto a quello appena concluso: questa volta l’operatore economico che presenterà la migliore offerta tecnica potrà contare su un corrispettivo pari a 45 mila euro. È quindi altamente probabile che questa seconda fase del bando – che potrebbe essere pubblicato sul sito web dell’ente già oggi – sarà partecipata.

Tanti gli oneri a carico del gestore della spiaggia libera, che però questa volta potrà contare su una remunerazione. Chi si accaparrerà la gestione dello spiaggione libero di Marinella dovrà infatti garantire un minimo di due postazioni di salvataggio che dovranno essere operative 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19, provvedere alla pulizia giornaliera dell’arenile di propria competenza e installare e effettuare pulizia quotidiana dei servizi igienici. Sarà necessario anche garantire l’accesso alla spiaggia alle persone con disabilità: per questo a carico del gestore ci sarà anche l’installazione di 3 pedane in legno e di altrettante sedie job che consentiranno alle persone in carrozzina di poter raggiungere la battigia. Tra i requisiti preferenziali sarà invece presa in considerazione la disponibilità dell’operatore economico alla predisposizione di una porzione di arenile debitamente attrezzata da rendere fruibile agli animali domestici.

Considerate le tempistiche e soprattutto che una volta pubblicato, il nuovo bando resterà fruibile per 10 giorni, difficilmente il servizio di pulizia e salvataggio dell’ampio tratto di spiaggia libera del litorale di Marinella potrà essere garantito a partire dal 1° giugno come invece era stato stabilito dall’avviso pubblico. Si riscontra quindi un ritardo rispetto al crono programma che l’amministrazione comunale aveva reso noto mesi fa in cui si prevedeva l’emanazione del bando nel mese di marzo per procedere all’assegnazione della spiaggia a aprile. La speranza è che questa volta il bando vada a buon fine in modo da consentire ai sarzanesi e ai turisti che vorranno usufruire di una spiaggia libera degna di essere definita tale in sicurezza, di poterlo fare al più presto.