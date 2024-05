“Arcola un borgo da favola”. Tutti i premiati del concorso

“Arcola un borgo da favola” è stato un successo tanto che ci sarà la terza edizione alla quale il Comune sta già lavorando. Il concorso nazionale di letteratura ha avuto la sua giornata conclusiva in occasione della premiazione avvenuta all’interno della giornata agricola “Bontà a Km 0” il 21 aprile. Ecco i premiati della seconda edizione del concorso letterario: per la sezione "Editi" premio della giuria Divulgazione scientifica per bambini a Manuela Mariani, premio speciale critica per la tematica a Angela Maria Fruzzetti, diploma di merito a Patrizia Mazzini, Carla Bronzino, Maria Pia Michelini. Secondo posto per Jessica Rigoli, Federica Storace. Si è aggiudicato il trofeo "Città di Arcola" Alessandro Ricci con il testo illustrato da Stefania Franchi "Guida turistica per sognatori" edito da Nps editori. Per la categoria testi inediti il premio speciale arte è andato alla scuola paritaria Figlie di Gesù di Marina di Carrara che ha presentato un elaborato grafico che seppure nella sua semplicità ci insegna che nella vita siamo tutti importanti ma soprattutto tutti uguali, premio per la filastrocca alla primaria di Arcola Ponte. Nella sezione racconto singolo è stata premiata Maia Ferrari, due diplomi di merito alla Primaria Arcola Ponte, secondo posto alla primaria La Serra, trofeo "Città di Arcola" alla primaria e all’ infanzia del Ponte.