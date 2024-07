Attimi di paura al Centro Luna, aggredisce un uomo sul bus con una bomboletta spray

Sarzana, 20 luglio 2024 – Attimi di paura, ieri mattina, per i passeggeri di un autobus Atc in sosta all’Ipercoop. Il mezzo della linea S sarebbe dovuto partire alle 10.42 per dirigersi a Lerici e Spezia passando per Fossitermi ma, mentre era in attesa, un imprevisto ha fatto sì che la corsa saltasse. Alle 10.40, quando l’autobus era ancora fermo con le porte aperte e quattro persone già a bordo, un cittadino probabilmente straniero è salito nel bus dirigendosi verso un passeggero, forse un suo connazionale, per aggredirlo spruzzandogli sul volto in contenuto di una bomboletta spray.

«Mi stavo dirigendo dal centro commerciale verso l’autobus quando mi sono accorto che stava capitando qualcosa – spiega il conducente Marco Gabrielli –. La corriera era ferma ma le porte erano aperte per permettere alle persone di prendere posto". La corsa, ovviamente è saltata ed è stato necessario allertare le forze dell’ordine. "Non è ancora chiaro se lo spray utilizzato dall’aggressore fosse urticante o meno – prosegue l’autista –, ma sicuramente l’aggredito, che peraltro mi risulta fosse appena uscito dall’ospedale, è stato portato al pronto soccorso insieme a una ragazza che era seduta poco distante da lui. Dopo aver inalato lo spray non si sentivano bene".

Ipotesi sull’aggressore? Secondo le poche informazioni di cui l’autista dispone, dovrebbe trattarsi di un personaggio noto alle forze dell’ordine e che nella stessa mattinata aveva già dato alcuni problemi alle guardie giurate del centro commerciale. Polizia e carabinieri sono sulle sue tracce.

E.S.