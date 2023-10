Un nuovo progetto nel cuore della Grande Mela: Guidotti conquista l’ennesimo grande successo

Guidotti, fin dal 1945, è sinonimo di cortesia, professionalità e disponibilità, oltre che di un’azienda di successo : importante punto di riferimento nei settori dell’arredobagno, dei pavimenti, dei rivestimenti, degli idrotermosanitari e dell’edilizia.

Un’offerta variegata che rappresenta il fiore all’occhiello di una realtà a gestione familiare. E da oggi, la grande varietà dei progetti realizzati da Guidotti Group si arricchisce di un altro successo: «Con orgoglio, possiamo presentare il lavoro eseguito nel cuore di New York, dove abbiamo arredato con Rubinetteria Gessi un’intera palazzina» – sottolinea Marco Guidotti, Amministratore di Guidotti Group -. Ci troviamo al 144 della prestigiosa First Street di New York dove, su incarico di Epire, sono stati arredati 84 appartamenti situati proprio nel cuore della grande metropoli statunitense. Il palazzo offre un’architettura moderna, ma che si sposa perfettamente nel contesto storico del quartiere: «La nostra azienda – aggiunge Guidotti – è costantemente esposta all’incontro e al confronto con tanti professionisti, persone e culture che ci hanno fatto crescere, ogni giorno di più. Il lavoro di squadra per noi è fondamentale ed è per questo che voglio ringraziare la mia famiglia e tutti i miei collaboratori che ogni giorno lavorano in sinergia e hanno reso possibile tutto questo. Ed è con grande orgoglio che posso finalmente presentare questo progetto, a cui io ed il team Guidotti, di cui ho grande stima e che ringrazio ogni giorno, abbiamo dedicato energie e passione negli ultimi mesi».

Si tratta, senza dubbio, di un grande successo personale e lavorativo: «Non nascondo una grande soddisfazione – ammette Marco Guidotti – un progetto vincente che è frutto dell’amore e della dedizione che ogni giorno metto nel lavoro, valori di inestimabile importanza che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia, di generazione in generazione. Un’eredità preziosa che cerco con impegno e passione, di alimentare ogni giorno».

Ma tutto ciò rappresenta anche il trampolino di lancio per nuovi progetti e nuove sfide: «Senza dubbio è così – conclude Guidotti – è un nuovo punto di partenza per me e per Guidotti, un progetto che ci stimola a fare meglio, con determinazione e fiducia nel futuro».

Non a caso, Guidotti è un marchio conosciuto, con una grande tradizione alle spalle e con un presente fatto di tanti progetti importanti. Tra i più significativi, solo per citarne uno, quello di Casamare a Forte dei Marmi, dove design e raffinatezza si incontrano dando vita a un’atmosfera di benessere e dove l’eleganza dei materiali utilizzati si sposa con l’ambiente del luogo. «Ottimizziamo i vostri spazi in sintonia con il vostro stile è uno dei nostri slogan – afferma Marco Guidotti - il tutto attraverso un approccio in cui semplicità, disponibilità e cortesia rappresentano i tratti distintivi della nostra filosofia».

È proprio questo che segna la differenza di Guidotti: attenzione verso le specifiche esigenze del cliente e la capacità di realizzare lavori tra i più vari, dal piccolo appartamento al grande palazzo. Il tutto con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nella sede di La Spezia ecco poi due ampi Showroom di oltre 400 mq, che, dal 1945, forniscono proposte e soluzioni per la casa e per il bagno. Da non dimenticare, inoltre, lo Showroom di Forte dei Marmi, che espone alla propria clientela soluzioni per il wellness e ambientazioni complete e su misura, offrendo un servizio di consulenza a 360° a personale tecnico e privati. Infine, un fornito banco vendita e magazzino a La Spezia, con una vasta gamma di prodotti in pronta consegna, sia per installatori sia per il "fai da te".

