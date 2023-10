Torna “La Federiga”: un angolo di gusto in città

Nuovo corso per la storica pasticceria “La Federiga”, che ha riaperto con una formula in grado di unire tradizione e rinnovamento.

A rendere possibile questa nuova fase, Jhonnatan Caballero, che ha fatto della dolcezza e del gusto il fulcro della propria vita. Nonostante la giovane età, il 39enne ha alle spalle già diverse esperienze nel settore ed è titolare di quattro pasticcerie, tra Firenze e provincia. Per questo, quando l’anno scorso ha letto sui giornali che un locale storico come “La Federiga” di via Pisana 245/A-B, a Firenze, avrebbe chiuso, ha deciso di riaprirlo, sfidando se stesso.

E tre mesi fa c’è riuscito, alzando di nuovo la saracinesca e mantenendo invariato il nome con cui la pasticceria è sempre stata conosciuta in città, sin dalla nascita, nel lontano 1945.

Jhonnatan Caballero, Pasticceria La Federiga

«Ho seguito dei corsi professionali di pasticceria nelle migliori accademie come a Roma, ad Aromacademy, Cast Alimenti a Brescia e presso l’Academy Lenotre a Parigi. Ho aperto il mio primo negozio nel 2008, a Firenze, avevo 23 anni – racconta Jhonnatan -. Si chiama “Le Delizie J&G” e ancora oggi è aperto in via del Ponte alle Mosse 179/n. Gestisco anche un’altra pasticceria rilevata un anno fa a Coverciano, si chiama “Il Bersagliere”, e ancora un laboratorio di pasticceria all’Isolotto, “Ammeli”, per servizio in tutta Firenze a hotel, ristoranti, bar, pasticcerie. Alla Federiga si può trovare innanzitutto la qualità, la cura dei particolari e una gestione familiare. E poi sicuramente un’ampia proposta di dolci, tra cui la millefoglie che è il nostro dolce di punta, ma anche ricette per ogni momento della giornata, dalle colazioni agli apericena».

Infatti, La Federiga è aperta tutti i giorni, dalla mattina alle 5 alla sera alle 21, con servizio di asporto e consegna a domicilio (su richiesta).

«Siamo aperti in pausa pranzo con una cucina espressa e piatti sia caldi che freddi – dice -. A partire dalle 17 in poi ci si può fermare da noi per un aperitivo o anche per un’ottima apericena più strutturata. Abbiamo a disposizione una trentina di posti a sedere nella nostra saletta interna. Collaboriamo con il caffè Moka Arra. Per il futuro, ho tante idee da sviluppare e punto a far crescere La Federiga, sia in termini di personale che di attività: in quest’ottica presto organizzeremo eventi a tema. Venite a trovarci, vi aspettiamo!».

Info: pagina Facebook “pasticceria Federiga Mg”