Il prezzo dell’oro nell’ultimo periodo ha subito un’incredibile impennata: se nel 2023 la quotazione media si è aggirata intorno ai 57.75 €/gr, il dato di Aprile 2024 ha raggiunto i 71 €/gr. Ciò si riverbera sul comparto produttivo, rallentato in diversi settori, proprio per via del prezzo. Le quotazioni dei metalli in generale, risentono di numerose variabili di carattere socio politico e ambientale, oltre che da sempre applicativo, e stiamo vivendo un contesto attraversato da conflitti e guerre che disegnano scenari diversi negli scambi economici da paese a paese. Tutto ciò alimenta l’incertezza e pone le basi per l’aumento del prezzo dei metalli, da sempre considerati come bene rifugio, oltretutto. Ma non solo.

Infatti se da un lato le produzioni rallentano la domanda e l’impiego di queste preziose materie prime, si assiste al contrario a una richiesta in forte crescita, dovuta alla domanda da parte degli istituti di credito e alla ricerca di beni rifugio, di cui l’oro da sempre è il rappresentante per eccellenza.

È il caso dei lingotti coniati di oro da investimento, che TCA SpA produce in qualità LBMA Good Delivery, ovvero il massimo livello di purezza esistente al mondo, in 9 grammature (5gr, 10gr, 20gr, 1Toz, 50gr, 100gr, 250gr, 500gr, 1Kg). Tale gruppo di prodotti nell’ultimo anno è stato interessato da una domanda incrementata di ben il 60%, rispetto all’anno precedente, e soprattutto da una velocità di aumento, decisamente anomala, a testimonianza dell’attrattività che questo prodotto sta avendo per il pubblico.

L’oro da investimento è di qualità Good Delivery e ha una purezza di 999,9 millesimi, garantita da saggi eseguiti nei laboratori di TCA. Ciascun elemento è punzonato, munito di certificato di garanzia, custodito all’interno del packaging antimanomissione e sigillato. Non si tratta di un packaging qualsiasi ma con caratteristiche ben precise quali una scheda di alloggiamento del lingotto coniato, particolare, ovvero con personalizzazione in luce diurna, un film protettivo di sicurezza in filigrana, una pellicola di sicurezza con costrutto grafico, visibile sotto la luce U.V.A. Il blister contiene ogni dettaglio delle specifiche tecniche e la firma del saggiatore del metallo contenuto. Il blister è concepito per non essere solo un packaging ma un vero e proprio strumento anti contraffazione e ha un design pensato anche per soddisfare il piacere estetico e l’eleganza, proprio perché il ‘lingottino’, come viene comunemente chiamato, è sempre più scelto dal pubblico, come un vero e proprio gioiello, non da indossare, ma da offrire come dono di stile e custodire tra le cose più preziose, in occasione di feste istituzionali, cerimonie e non solo.

I lingotti da investimento di TCA SpA sono acquistabili da istituti di credito e da operatori professionali, come ad esempio le gioiellerie, e l’ufficio commerciale di TCA è a disposizione per indicare i punti di rivendita più vicini. Si tratta di operatori autorizzati alla rivendita al pubblico e c’è chi ha ampliato l’offerta gestendo anche il servizio deposito, ovvero il servizio di conservazione sicura del prodotto acquistato dal cliente, in locali preposti ad hoc . TCA ha scelto di non occuparsi della vendita diretta al pubblico: una decisione ormai storica, legata al fatto che una direzione di questo tipo avrebbe comportato l’apertura di una divisione dedicata, una struttura specifica, deputata ai rapporti diretti, che avrebbero in parte forse defocalizzato TCA dal suo servizio principale, ovvero il recupero dei metalli preziosi, ma soprattutto dall’altro, posto l’impresa in concorrenza diretta con i suoi stessi clienti, invece che in collaborazione.