Due incontri in Confcommercio per illustrare le novità del CCNL terziario, distribuzione e servizi

Il mondo dello sport e il lavoro nel commercio sono stati oggetto di recenti importanti modifiche. Per illustrare le novità, Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza due incontri aperti a tutti durante i quali verranno illustrati gli aspetti più importanti.

Il primo è dedicato al lavoro sportivo ed è in programma per lunedì 10 giugno dalle ore 14.30 alle 16.30. La riforma dello sport è stato un tsunami per il settore che ha visto modificare integralmente il lavoro sportivo. Sono stati, infatti, istituiti e regolati nuovi rapporti e nuove tutele. Si parlerà di questo con i protagonisti nazionali della riforma e del nuovo contratto collettivo applicato alle nuove tipologie di contratti di lavoro. Ad aprire i lavori Stefano Nanni, presidente Attività Sportive Confederate Liguria e Luca Stevanato, presidente Confederazione italiana dello sport. Interverranno poi Paolo Baldazzi, responsabile settore lavoro Confcommercio, Valter Vieri, consigliere Confederazione italiana dello sport e Roberto Corsini, responsabile sicurezza sul lavoro Confcommercio La Spezia.

Il giorno successivo, martedì 11 giugno dalle ore 10.30 alle 12.30, il focus sarà invece sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel terziario. Il CCNL Terziario, sottoscritto da Confcommercio, si applica ad oltre 2 milioni e 800 mila addetti. Un mondo vastissimo dove sono stati effettuati interventi in materia di retribuzione, classificazione del personale e altro. Si parlerà anche dei fringe benefit che possono essere utilizzati nel settore per erogare benefici al dipendente, senza ulteriori oneri fiscali e previdenziali per le aziende. Relatori saranno Paolo Baldazzi, responsabile settore lavoro Confcommercio, Sonia Bruno, sales account welfare Randstad e Giorgia Caporilli, responsabile settore lavoro Confcommercio La Spezia.

Entrambi i seminari sono accreditati per i consulenti del lavoro.

Per partecipare è consigliabile prenotare compilando i moduli seguenti:

Il lavoro sportivo 10-06-24: https://forms.gle/joGN2zY5RDkhXgVo8

Il lavoro nel terziario 11-06-24: https://forms.gle/2G94CRXnWdsZYmro9

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici al numero 0187 5985107