Notte Rosa "Weekend Dance" Dal 5 al 7 luglio la Romagna diventa il più grande dancefloor d’Italia

Un linguaggio universale, che va oltre le barriere e unisce le persone, portandole ad esprimersi, a liberare la propria energia e creatività. E’ il ballo, il comune denominatore che dal 5 al 7 luglio prossimi farà muovere all’unisono centinaia di migliaia di persone sotto un cielo tinto di rosa.

Questa l’essenza e il cuore pulsante della 19esima edizione della Notte Rosa, il colorato Capodanno dell’estate romagnola che quest’anno trasformerà le quattro province - Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara - nel più esteso dancefloor d’Italia.

Con “Weekend Dance”, l'originale format firmato da Claudio Cecchetto, la Romagna mette al centro la dimensione del ballo, nelle sue mille forme ed accezioni, portando il territorio a scatenarsi fino all'alba, tra concerti con i grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie, che coloreranno di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti.

La grande festa avrà come sua fonte di ispirazione la tradizione del liscio, candidato a diventare patrimonio immateriale dell'umanità Unesco, un mito inossidabile che accomuna generazioni lontane nel tempo. Nel 2024, non a caso, ricorre il 70esimo anniversario di Romagna Mia, colonna portante della storia della musica italiana e della Romagna, emblema del connubio tra musica e ballo, performance live.

La Notte Rosa prende il via ufficialmente il 5 luglio, ma è anticipata da imperdibili anteprime: dal 2 al 4 luglio a Gatteo Mare si celebra il folk romagnolo con il Festival di Sanliscio, mentre il 4 luglio Morgan sarà a Rimini in piazza Malatesta per dare il benvenuto alla Notte Rosa.

Per un weekend intero, si ballerà e si canterà in compagnia dei big della musica italiana e internazionale pronti a darsi appuntamento in Romagna. Tantissimi i protagonisti dell’edizione 2024: il 5 luglio Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua), Epoque in piazzale Fellini a Rimini, Boomdabash e Mirko Casadei Big Band in piazza Saffi a Forlì, Filippo Graziani ed Eugenio Finardi nell’Arena Rubicone a Gatteo Mare, RAF a Misano Adriatico, Joe Di Brutto a Marina di Ravenna, Rosa Chemical a Comacchio, dj Molella a Cesenatico, il Carnevale in Rosa a Bellaria; il 6 luglio Dargen D'Amico in piazzale Roma a Riccione, Cioffi e Mara Sattei sul palco di RDS 100% GRANDI SUCCESSI in piazzale Kennedy a Rimini, Annalisa e Jo Squillo a Cattolica, Paolo Belli Big Band e Mirko Casadei Big Band a Cervia, Shade a Comacchio. Grande finale domenica 7 luglio a Rimini con il fascino della musica di Ludovico Einaudi al Teatro Galli. A Cattolica sarà in scena Cristiano Malgioglio, mentre Gatteo Mare dedicherà un’intera giornata di festa ai 70 anni di Romagna Mia.

Come da tradizione ci sarà lungo la costa il grande show pirotecnico con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che farà brillare a giorno il cielo della Romagna, lasciando il popolo della Notte Rosa con il naso all’insù nella notte del 5 luglio.

Mentre sabato 6 scatterà l’ora X alle 18.00 con un grande c flash mob collettivo. Dalla costa fino ai piccoli borghi sulle colline, si sprigionerà un’ondata di energia positiva. Tutti quanti saranno invitati a scendere in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene, sulle note di "Weekend Dance", il nuovo tormentone dance appositamente realizzato da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e la collaborazione di altri dj.

Da non perdere poi l'appuntamento con le albe in rosa. Sabato 6 luglio alle ore 5.00 ospite dell'alba riminese sarà Federico Mecozzi, domenica 7 luglio alle ore 6.00 a Ferrara il Recital di Gile Bae per pianoforte solista e a Gatteo Mare alle 6.30 concerto all'alba dei Santa Balera con Moreno il Biondo.

Senza dimenticare gli appuntamenti in rosa nei parchi di divertimento.

Per info lanotterosa.it

A cura di Visit Romagna