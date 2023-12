Istituto Statale di Istruzione Secondaria: Buonarroti Fossombroni

Il progetto formativo dell’Isis Buonarroti-Fossombroni di Arezzo ha l’obiettivo di consentire ai giovani di affrontare con serenità la prosecuzione degli studi universitari così come di entrare nel mondo del lavoro con gli strumenti che esso richiede.

L’Istituto si impegna a far conseguire il successo formativo ad ognuno, valorizzando le eccellenze ed aiutando gli studenti in difficoltà. Si tratta di obiettivi che richiedono un impegno ed un coinvolgimento costante anche delle famiglie, attraverso una partecipazione attiva alla vita della scuola, nell’ottica di una continua collaborazione nell’interesse delle generazioni future. Le scelte strategiche del nostro Istituto si sintetizzano in tre punti fondamentali.

Laboratori innovativi;

Collaborazioni e stages con Studi professionali, Associazioni di Categoria ed Imprese del territorio;

Acquisizione delle principali certificazioni professionali e linguistiche, brevetti.

Vieni a visitare l’ISIS Buonarroti-Fossombroni

OPEN DAYS IN PRESENZA

GENNAIO 14-21-22-28 dalle 15:30 alle 18:30

GENNAIO 21 dalle 09:00 alle 12:00

Contatti:

Centralino 0575.35911

Numeri orientamento 0575.359134 – 0575.359139

[email protected]

https://www.buonarroti-fossombroni.it