Inizia il divertimento in Bussola!

Sabato 27 Maggio Bussola Versilia ha inaugurato la discoteca estiva con tantissime novità. Ha fatto il suo debutto Eternity il nuovo format del sabato della Bussola che si ripeterà tutti i sabati della stagione estiva, che mira a costruire un’esperienza visiva e immersiva verso gli ospiti della serata. Il concept prevede l’utilizzo di una tecnologia luci e audio avanzata, il coinvolgimento di un corpo di ballo formato da 6 performer, per creare una serata divisa in 5 momenti guidata da un’intelligenza artificiale che animerà la scena. La serata è dunque un’esperienza, un viaggio verso l’interpretazione dell’eternità, attraversa gli elementi naturali che sono combinati dalle proiezioni Visual, con il ritmo scandito dalla musica, e animato dalle performance dei ballerini. La guida di questa esperienza è interpretata da un’intelligenza artificiale che parla al pubblico lanciando messaggi nei vari momenti della serata. L’ingresso è riservato a un pubblico over 17, è gradita l’eleganza.

“Vogliamo valorizzare la storia della Bussola investendo in un progetto artistico innovativo, al passo con le proposte dei più grandi club del mondo, Eternity è un format che vuole esplorare l’essenza della vita, un viaggio che parte da un presente tecnologico proiettato verso un futuro già scritto ed esplorato. La meta del viaggio vuole ribadire cosa c’è al centro della vita, cosa è così importante da essere ritenuto immortale: l’importanza del godersi un attimo. Il ricordo eterno è uno spettacolo vissuto, è un mix di emozioni che generano divertimento. Eternity è un viaggio di una notte con l’ambizione di durare in eterno.”

Dichiara un entusiasta Lorenzo Angeli, CEO della Bussola.

Gli altri appuntamenti:

Per il ponte del 2 Giugno la Bussola ospiterà 3 feste con prodotti differenti rivolti a età differenti:

Giovedì 1 Giugno serata alla scoperta degli anni d’oro della musica dance (70/80/90) rivolta a un pubblico over 30.

Venerdì 2 Giugno serata “Shiva” con prodotto musicale tech-house / clubbing (rivolto a un pubblico maggiorenne).

Sabato 3 Giugno inaugureremo il dinner show nel nostro ristorante sulla spiaggia (cena spettacolo con musica live), a seguire serata “Eternity” in discoteca (rivolto a un pubblico over 17).

Lunedì 12 Giugno tornerà Bussoland, il progetto inaugurato quest’inverno destinato a un pubblico minorenne, con una grande festa per la fine delle scuole. Le feste Bussoland saranno riproposte di lunedì fra Luglio e Agosto.

Fra la metà e la fine di Luglio prenderanno vita inoltre i progetti del giovedì e del venerdì. Il giovedì ospiterà artisti nazionali del panorama rap e sarà rivolto a un pubblico giovane (eventi rivolti a un pubblico over 16), il venerdì ospiterà artisti internazionali del mondo clubbing e tech-house (eventi rivolti a un pubblico maggiorenne).

Tutte le informazioni e le novità sono pubblicate sul profilo Instagram Bussola_Versilia

https://www.instagram.com/bussola_versilia/ Contatti: +39 349 1993837 - [email protected]