“Giostra a Km Zero con Campagna Amica” è il nome del progetto di Coldiretti e Teletruria che ha fatto incontrare la rete di Campagna Amica ed il mondo della Giostra del Saracino.

“Abbiamo pensato questo progetto per avvicinare il sistema Giostra del Saracino a Campagna Amica, promuovendo la filiera corta, l’acquisto responsabile ed il consumo consapevole del km zero e delle produzioni tipiche del nostro territorio – ha dichiarato Leonardo Belperio Presidente dell’Agrimercato della provincia di Arezzo – il nostro sistema di vendita diretta è in continua e costante crescita, abbiamo fortemente voluto aprire le porte ad una vera e propria istituzione quale è La Giostra del Saracino per costruire un canale di dialogo e di conoscenza per questo tengo a ringraziare i Rettori dei quattro quartieri che ci hanno ospitato nelle loro sedi per la serata degustativa itinerante”.

Che cosa è successo quindi per le strade e le piazze di Arezzo? Nei giorni scorsi i Responsabili delle cucine dei quattro Quartieri delle Giostra si sono recati presso i Mercati di Campagna Amica, sia quello coperto di via Mincio che il mercato di Piazza Giotto per acquistare i prodotti a km zero direttamente dai produttori utili alla preparazione di un piatto presentato durante la settimana del quartierista, ad una tavolata di commensali esperti che hanno commentato e portato il loro prezioso contributo rispetto alla diffusione della cultura del cibo vero, locale ed a km zero.

Ogni sera nei Quartieri si è respirato profumo di cibo vero che andava a sommarsi agli altri piatti tipici proposti nei menù, una tavola apparecchiata dove i colori di Campagna Amica si sono mescolati con quelli della Giostra!

Lunedì 28 il tour si è aperto al Quartiere di Porta del Foro con il Rettore Roberto Felici a fare il padrone di casa, al tavolo insieme a lui Leonardo Belperio Presidente Agrimercato, Raffaello Betti Direttore Coldiretti, Giacomo Cherici Presidente Aisa Impianti – Zero Spreco, Pier Luigi Rossi Primo Rettore Fraternita dei Laici e Andrea Lanzi per Teletruria, ospite d’onore il piatto preparato dalla cucina con il suo Responsabile Alessandro Angioli con gli ingredienti di Campagna Amica: “La scottiglia alla Casentinese”.

Martedì 29 è stata la volta di Porta Santo Spirito dove a fare gli onori di casa questa volta è stato il Rettore Vicario Giacomo Magi, al tavolo con lui Leonardo Belperio, Presidente Agrimercato, Raffaello Betti Direttore Coldiretti, Giovanni Grasso Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Gloria Fiorini Direttrice Farmacia Comunale 3 Giotto, Simone Fratini, Responsabile Agricoltura della Fraternita dei Laici e Andrea Lanzi di Teletruria, super ospite di nuovo il piatto preparato dalla cucina con il suo Responsabile Jacopo Acquisti con gli ingredienti di Campagna Amica: “Ripieni dell’orto con passato di Toscanelli”.

Sant’Andrea è stata la terza tappa mercoledì 30 agosto ad aprire le porte di Piazza San Giusto il Rettore Maurizio Carboni, i suoi ospiti Leonardo Belperio Presidente Agrimercato, Raffaello Betti Direttore Coldiretti, Giacomo Cherici, Presidente Aisa Impianti – Zero Spreco, Ilaria Salvadori Cuoca Contadina Agriturismo Fattoria Bistecca, Federica Giommoni Farmacia Comunale 8 Ceciliano, Arturo Ghezzi, Rettore con delega all’Agricoltura Fraternita dei Laici e Andrea Lanzi, con il piatto che è andato in scena preparato dalla cucina con il suo Responsabile Gianluca Bove: i “Ravioli bianco verdi”.

Ha chiuso Porta Crucifera giovedì 31 agosto con il Rettore Andrea Fazzuoli ed i suoi ospiti Leonardo Belperio Presidente Agrimercato, Raffaello Betti Direttore Coldiretti, Andrea Fazzuoli, Rettore Porta Crucifera, Lucia Tanti, Vicesindaco Comune di Arezzo, Simone Chierici Assessore alle Attività Produttive Comune di Arezzo, Gabriele Casadei Farmacia Comunale 1 Campo di Marte, Pier Luigi Rossi Primo Rettore Fraternita dei Laici, Andrea Lanzi, Teletruria trionfo del piatto preparato dalla cucina con il suo Responsabile Cinzia Branchi “Il Maccherone di Colcitrone”.

“Abbiamo omaggiato i Rettori con un attestato ed un buono sconto – ha dichiarato il Direttore di Coldiretti Raffaello Betti – con il primo abbiamo voluto certificare l’amicizia del Quartiere con il km Zero e con il secondo incentivare gli acquisti nella nostra rete, favorendo la scelta verso un prodotto sicuro, di origine certificata, con la qualità al giusto prezzo, sostenendo in questo modo il bello di una spesa sostenibile ed ecocompatibile anche all’interno dei Quartieri della Giostra del Saracino”.

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana – Bando attuativo della Misura 16.4 - Cup Artea: 1074047