Ford Blubay, nuova apertura a Lucca

La quinta sede della Concessionaria Ford Blubay con già sede dal 2002 a Piombino Cecina Livorno e Pisa è pronta ad aprire le proprie porte nella magnifica città di LUCCA e lo fa con caratteristiche ben precise: sostenibilità, esperienza e innovazione.

Tutto nasce dalla volontà di accogliere un ospite anziché un cliente in un luogo che ricordi casa. Ed è per questo che l’impianto è stato realizzato seguendo un’architettonica che richiama la città di Lucca con le sue altezze e le sue sortite costruito nel totale rispetto dell’ambiente grazie alle tecnologie green di ultima generazione che sono state impiegate.

Al suo interno oltre 600mt quadri di showroom e oltre 200 auto e veicoli commerciali in pronta consegna NUOVO e USATO.

Tra arte e rispetto per l'ambiente, l'impegno di Blubay

MODEL-E

Il salone riservato alla gamma veicoli nuovi ospiterà le ultime novità del brand Ford dai modelli totalmente elettrici a quelli che richiamano il sogno americano. Potrai trovare e provare Mustang Mach-E ed Explorer, nuova Ford Puma e Ford Kuga, lasciarti innamorare dallo spirito dell’avventura a bordo di nuova Mustang Dark Horse, Ford Bronco e Ranger Raptor.

Ford Blubay Lucca Model-e

TRANSIT CENTER

Un intero salone riservato esclusivamente ai clienti business veicoli commerciali con tutta la gamma Ford Transit disponibile in visione allestiti all'interno con scaffalature e materiale ad uso prettamente lavorativo. Oltre 200 mezzi in pronta consegna, dal più piccolo al più grande e con tutte le motorizzazioni disponibili compreso l’elettrico E-Transit.

Ford Blubay Lucca Transit Center

BLULIFE

Abbiamo deciso di chiamare il nostro salone usato "BLu Life". Blu come il colore che ci rappresenta e la costa che bagniamo e Life come la nuova vita che le nostre auto sono pronte a riscrivere. In quest’area riservata, si accederà ad un vero e proprio mondo chiamato Blu Life, caratterizzato da oltre 300 vetture usate, Km0 e aziendali, di tutte le motorizzazioni disponibili e per neopatentati.

Rivivi la tua storia con Blue Life

UN NUOVO MODO DI VIVERE L’ASSISTENZA

La quinta sede Blubay si prospetta innovativa anche dal punto di vista dell'assistenza offrendo servizi a misura per ogni tipo di cliente.

- FAST TRACK: tagliando a 4 mani per una maggiore efficienza. Due tecnici lavorano contemporaneamente sulla tua auto dimezzando così i tempi di lavorazione.

- PICK UP & DELIVERY: veniamo a ritirare la tua auto dovunque ti trovi, ti lasciamo una vettura in sostituzione e torniamo a riportarti la tua auto.

- ORARI ESTESI: sempre aperti per darti la possibilità di venire quando vuoi, anche di sabato.

- COURTESY CAR: abbiamo a cuore la tua libertà ed è per questo che mettiamo a disposizione le nostre migliori vetture di cortesia dotate di motorizzazioni sostenibili di nuova generazione.

Ford Blubay Lucca assistenza officina

IL TUO TEMPO È PER NOI PREZIOSO

Nella nostra sede di Lucca abbiamo realizzato spazi a totale disposizione della comunità. Oltre 600 metri quadri di verde dedicati esclusivamente ai nostri ospiti. Potrai prendere un caffè sulla terrazza sospesa con vista sulle Alpi o leggerti un libro in totale libertà. E se hai bisogno di uno spazio per poter lavorare abbiamo a disposizione degli uffici riservati.