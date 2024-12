Florence Lights Up illumina la bellezza di Firenze

Il cuore pulsante della città Ponte Vecchio, uno dei simboli di Firenze, torna a incantare con spettacolari video-mapping, trasformando la sua storica architettura in una tela luminosa. Le proiezioni, in linea con la campagna Enjoy Respect Firenze, invitano cittadini e turisti a vivere la città con rispetto e consapevolezza. Anche Palazzo Vecchio, la chiesa di San Paolino, Piazza Santa Maria Novella e la Camera di Commercio si accenderanno di colori e magia. Palazzo Medici Riccardi sarà protagonista con proiezioni ispirate alla sua storia, accompagnate da eventi speciali per il Natale.

Illuminazioni nei quartieri La luce si diffonderà oltre il centro storico, coinvolgendo i quattro quartieri fiorentini. Piazza delle Cure, Piazza Acciaiuoli al Galluzzo (con un albero di 10 metri), Piazza dell’Isolotto, Piazza Dalmazia e il Parco di San Donato saranno protagoniste di scenografie luminose. L’Arco di Trionfo dei Lorena e Piazzale Donatello godranno di nuovi impianti permanenti grazie a Firenze Smart, che come ogni anno si è occupata anche degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città: sono stati allestiti ben 52 alberi e oltre 230 allacciati all’illuminazione pubblica.

Arte e cultura La Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ospiterà Flowering of Light, l’installazione del duo Angela Detanico & Rafael Lain e curata da Sergio Risaliti, visibile dall’8 dicembre all’8 gennaio. Realizzata con il supporto di Gucci, l’opera celebra la luce come simbolo di rinascita.

Firenze vi aspetta per trascorre le festività all’insegna di sogni, emozioni e meraviglie. Non mancate!

Il progetto è promosso dal Comune di Firenze – Assessorato allo Sviluppo Economico e Turismo e Fondazione MUS.E, con il supporto della Città Metropolitana e del Ministero del Turismo.