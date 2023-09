CDS-Casa della Salute arriva a Sarzana in via Landinelli 92

In via Landinelli 92 a Sarzana è arrivato il nuovo poliambulatorio di CDS-Casa della Salute che l’azienda genovese, nata a Busalla (GE) nel 2013 e attualmente attiva in Liguria e Piemonte con 20 strutture, ha inaugurato a inizio estate con una cerimonia pubblica.

Dopo i centri di Chiavari, Rapallo e La Spezia, con questa apertura CDS ha voluto consolidare la propria presenza nel Levante ligure e il contestuale percorso di crescita intrapreso che la porterà, nel 2024, ad approdare in nuovi mercati come Toscana, Sardegna e Lombardia.

Al fine di porsi come punto di riferimento per la cittadinanza e di promuovere stili di vita improntati alla prevenzione, la struttura di via Landinelli 92 offre la possibilità di effettuare visite specialistiche in differenti ambiti (ad esempio, visita oculistica + fundus oculi a 62 euro), trattamenti di odontoiatria, più di mille esami di laboratorio con refertazione entro 24/48 ore e prestazioni di diagnostica per immagine.

Anche nel poliambulatorio di Sarzana, come ormai da standard per l’azienda sanitaria, i tempi di attesa ridotti incontrano l’alta qualità clinica e l’innovazione tecnologica.

Il centro, infatti, è stato dotato di una moderna Risonanza Magnetica Magnifico di Esaote, azienda leader di settore della quale CDS è partner scientifico. Pensato appositamente per i pazienti claustrofobici e per i bambini, questo macchinario è provvisto di cromoterapia e consente di eseguire esami di alta qualità a differenti tratti (ad esempio, RM al ginocchio al costo di 57 euro), presentando la possibilità di effettuare anche un’acquisizione dinamica dell’articolazione in movimento.

Per CDS, però, l’attenzione verso il paziente e le sue esigenze non si traduce solo in una proposta di servizi integrata ma anche nell’impegno verso le comunità nelle quali si inserisce e nella volontà di favorire una ricaduta positiva sul territorio. Ad esempio, grazie a questa nuova apertura l’azienda ha inserito nel proprio organico come dipendenti 12 figure professionali e avviato la collaborazione con 32 medici specialisti di grande esperienza. Inoltre, ha scelto di collocarsi in un edificio in disuso da più di 5 anni, riqualificandolo e ridando vita all’immobile.

Dotato di un parcheggio dedicato ai pazienti, il centro di Sarzana è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30 e il Sabato dalle 8.30 alle 18.30.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.cds.it, recarsi direttamente in struttura o chiamare il numero 018 71788222.

I servizi attivi presso la struttura di via Landinelli 92

Punto prelievi ad accesso diretto con

Odontoiatria ;

; Diagnostica per immagini (Ecografie, Mammografia, OPT, RM, RX, TC);

(Ecografie, Mammografia, OPT, RM, RX, TC); Visite specialistiche di Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia, Medicina dello sport, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia, Urologia, Pneumologia, Gastroenterologia, Chirurgia generale, Fisiatria e Neurochirurgia.

CDS | La tua casa della salute – Fondata nel 2013, CDS è un network di poliambulatori specialistici, diagnostici, odontoiatrici e fisiokinesiterapici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire ai cittadini un servizio sanitario di alta qualità e prenotazioni in tempi brevi. La società conta 20 strutture tra Liguria e Piemonte, impiega oltre 300 dipendenti e 300 medici ed eroga ogni anno quasi un milione di prestazioni sanitarie. Dal 2020 CDS è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società.