Byd, leader dell’elettrico è arrivato in Toscana

BYD, arriva in Toscana. Il brand cinese di auto elettriche che sta rivoluzionando nel mondo il concetto di auto ecologica è arrivato in Toscana, grazie a Car Village Firenze che ne è esclusivista ed ha aperto un nuovo showroom nella sede di via Lucchese 19/b. Per l’apertura è stato organizzato un grande evento, durante il quale non solo è stato possibile vedere da vicino i tre modelli attualmente disponibili: Atto3, Dolphin e Han, ma è stata presentata in anteprima italiana la Seal, ammiraglia full electric del segmento D disponibile a trazione posteriore o integrale dalle grandi prestazioni (3.8 secondi da 0 a 100, un’autonomia di 570 km nel ciclo combinato e una capacità della batteria di 82,5 kWh). Una vettura dal design elegante, con finiture da top di gamma e pari dotazioni.

La qualità delle finiture del resto è una costante anche sugli altri modelli che rivoluzionano il concetto europeo delle auto che arrivano dal paese della Grande Muraglia.

L’arrivo in Toscana

«Car Village è tra i tre concessionari BYD a livello nazionale, abbiamo l’esclusiva per la Toscana – ha detto Alberto Catania, Amministratore delegato di Car Village – il nostro obiettivo è sviluppare punti di assistenza e vendita in tutta la regione, BYD è un brand molto importante. Sono auto che si fanno apprezzare per la qualità costruttiva e dei materiali, per i molti optional e anche per il comfort nella guida. Come conoscerla meglio? Provandola, potendone apprezzare le doti nell’uso quotidiano, a partire dall’autonomia, ampiamente sopra la media e adeguata per ogni uso». «Il nostro posizionamento – ha detto Gianmaria Adamo, country brand BYD – lo definiamo premium accessible, ossia con contenuti tecnologici e qualità percepita elevata. Le nostre vetture sono tutte full optional, dando la possibilità ai clienti di averle a un prezzo accessibile per ogni segmento».

Da sinistra Alessandro Berni (Regional Sales Manager BYD), Gianmaria Adamo (Country Manager di BYD Italia e Israele), Alberto Catania (Presidente e AD Car Village)

Modelli ecologici e sportivi

La gamma offre quattro modelli (il Suv Atto 3, la berlina Han, l’Hatch Back Dolphin e l’ammiraglia Seal), e in giro per il mondo sta ottenendo risultati eccellenti; lo dimostra la ATTO 3, SUV di segmento C che attualmente è la vettura più venduta (dato assoluto) in Israele. Il brand ora è alla prova italiana, la commercializzazione è iniziata nel giugno scorso, e sono già diverse le vetture in circolazione. BYD (Build Your Dreams) è una multinazionale high-tech fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili. Attualmente vanta un ambito commerciale diversificato che copre automobili, trasporto ferroviario, nuova energia ed elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria e India. Dalla generazione e stoccaggio di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna a fornire soluzioni energetiche a zero emissioni che riducano la dipendenza globale dai combustibili fossili.

La sua nuova impronta di veicoli energetici ora copre 6 continenti, oltre 70 Paesi e regioni e più di 400 città. Quotata nelle borse di Hong Kong e Shenzhen, la società è nota per essere un’impresa Fortune Global 500 che fornisce innovazioni alla ricerca di un mondo più verde. BYD Auto in particolare punta sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. L’azienda ha padroneggiato le tecnologie di base dell’intera catena industriale dei veicoli di nuova energia, come batterie, motori elettrici, controller elettronici e semiconduttori di livello automobilistico. Negli ultimi anni ha assistito a significativi progressi tecnologici, tra cui la Blade Battery, la tecnologia ibrida DM-i e DM-p, la e-Platform 3.0 e la tecnologia CTB.

La linea verde di Byd, una gamma per tutti i gusti

La casa automobilistica sbarca in Italia e punta a prendersi il mercato delle vetture ‘green’

Il primo showroom del brand asiatico colosso della mobilità elettrica

L’azienda BYD è la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli alimentati a combustibili fossili ed è rimasta al vertice delle vendite di veicoli passeggeri di nuova energia in Cina per 9 anni consecutivi. Sebbene BYD Auto stia entrando ora in Italia, a livello globale il marchio vanta già una lunga esperienza, come dimostrano i 1.868.543 New Energy Vehicles, compresi i modelli 100% elettrici e ibridi plug-in, immatricolati nel 2022.

BYD arriva sul mercato italiano con una proposta unica, essendo l’unico produttore dell’industria automobilistica che progetta e produce il sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni elettrificate, unità di controllo e semiconduttori. Una vera e propria filiera unica all’interno della stessa azienda.

Dando un’occhiata ai modelli in vendita: ATTO 3, SUV dal carattere particolarmente dinamico che, grazie alla batteria da 60,5 kWh, ha un’autonomia fino a 565 km nel ciclo urbano e 420 km nel ciclo combinato, HAN, una berlina che, con due motori che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 CV e il suo sistema AWD, o re il perfetto equilibrio tra eleganza e sportività con un’autonomia fino a 662 km nel ciclo urbano e 521 km1 nel ciclo combinato.

La compatta DOLPHIN punta su un design sofisticato e su prestazioni di tutto rispetto: un’autonomia di 427 chilometri, 7 secondi per arrivare a 100 km/ora, e 15.9 kWh/100 km come consumo nel ciclo combinato.

Il segreto per capire tutto il potenziale e la capacità innovativa di queste vetture è andare da Car Village, entrare nello showroom BYD e guardarle da vicino, provando a prenotare un test drive.

Finiture di qualità e sostenibilità ambientale.

Parte da BYD la vera rivoluzione culturale dell’automotive.