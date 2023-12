Battistelli HR Consulting: da 60 anni aiuta le aziende a crescere

Era il 1963 quando Arturo Battistelli intraprese l’attività di consulente del lavoro, una professione ancora non regolamentata (solo nel 1979, con l’emanazione della Legge n. 12, venne introdotta la disciplina legislativa dell’ultima nata tra le professioni giuridico-amministrative).

Sino alla metà degli anni ‘70 l’amministrazione del personale - attività che ancora oggi caratterizza in gran parte la professione del consulente del lavoro - era un’attività totalmente manuale. La calcolatrice era l’unico strumento a disposizione. Per il resto tutto veniva svolto a mano. Il calcolo delle retribuzioni era effettuato compilando i libri paga e da lì si passava alla copia dei dati sulle buste paga.

Alla fine degli anni ‘70 l’informatica inizio’ a muovere i primi passi negli studi, ma bisogna aspettare la fine degli anni ‘80 per vedere adeguate soluzioni hardware e software per i consulenti del lavoro. Agli inizi del 1985 l’ingresso in studio del figlio Roberto, laureatosi in Economia e Commercio all’Universita’ di Genova ed iscrittosi all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Spezia. Nacque quindi lo Studio Associato Battistelli A. & R. la cui attività proseguì sino al 2011, anno della scomparsa del fondatore Arturo.

Tra Arturo e Roberto intervenne una divisione di competenze: Arturo impegnato nell’assistenza alle imprese di minor dimensione; Roberto dedito alla consulenza alle imprese di dimensione maggiore nonché alla gestione delle relazioni sindacali. Alla fine degli anni ‘90 lo studio inizio’ ad estendere il proprio raggio di azione al di fuori del territorio spezzino. Importanti rapporti di assistenza e consulenza vennero instaurati con imprese del nord e centro Italia - anche multinazionali - e con filiali italiane di aziende estere.

Durante i suoi 60 anni di storia lo studio è intervenuto in tutti i comparti dell’economia italiana: dall’industria alla grande distribuzione, dalla logistica portuale al commercio, dalla nautica all’artigianato. Numerosi gli interventi in occasione di trasferimenti d’azienda e di salvataggio di imprese in crisi all’interno di importanti e complesse procedure concorsuali.

L’elaborazione delle buste paga e’ passata da una condizione di attività dominante nei primi decenni a quella di un servizio, ancorchè importantissimo, di routine. La consulenza nell’instaurazione e nella gestione dei rapporti di lavoro, lo sviluppo della reportistica a favore del controllo di gestione, la gestione delle relazioni sindacali, l’assistenza nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, la progettazione organizzativa: queste sono diventate, anche grazie agli importanti investimenti dello studio in tecnologia ed in mezzi di informazione e formazione, le attività ad elevato valore aggiunto che hanno caratterizzato in misura crescente lo Studio Battistelli. Nel corso del tempo sono stati inoltre instaurati rapporti di collaborazione con professionisti di fama nazionale.

L’estensione dell’attività consulenziale a tutte le tipologie di collaborazione d’impresa (dagli agenti e rappresentanti agli appaltatori, dai collaboratori ai professionisti) ha portato lo Studio a poter offrire assistenza e consulenza al di fuori del perimetro del rapporto di lavoro subordinato. Naturale quindi l’adozione di un nuovo brand – Battistelli HR Consulting – che meglio potesse qualificare l’attività svolta dallo studio.