Alla scoperta dell'Istituto di formazione ISI Barga. Dove nasce e si sviluppa il futuro dei giovani

L’Istituto di Istruzione Superiore di Barga è presente sul territorio con un’offerta formativa diversificata che passa dal polo umanistico con il Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane con l'opzione Economico Sociale al polo professionale e tecnico con l’Istituto Professionale Alberghiero F.lli Pieroni e l’Istituto Tecnico Tecnologico Ferrari ubicato a Borgo a Mozzano.

L’obiettivo che da sempre l’Istituto Superiore di Istruzione di Barga si propone è la formazione di cittadini attivi nel contesto sociale e professionale, inclusivi e capaci di costruire il proprio futuro in maniera consapevole ed in autonomia. Il polo liceale, proseguendo e attualizzando una lunga tradizione, ha formato generazioni di studenti e oggi continua nella sua azione garantendo una formazione completa, approfondita e in linea con i tempi.

L’ISI Barga può contare inoltre su un finanziamento stabile per i progetti Erasmus: questo consentirà l’implementazione delle esperienze già attivate. Esperienze all’estero che costituiscono per tutti gli studenti una preziosa occasione di confronto su varie tematiche con i ragazzi delle scuole straniere partner e consentono, tra l’altro, di inserirsi in modo più consapevole nel mondo globale. L’Istituto Alberghiero è un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale.

I tre percorsi di enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica, operativi nella sede di Barga, possono contare su laboratori perfettamente attrezzati e innovativi e un corpo docente attento sia alla formazione culturale sia a quella professionale.

L’istituto alberghiero rappresenta indubbiamente una scelta vincente in un settore in grande sviluppo in questa zona. Invece l’Istituto Tecnico Tecnologico Ferrari con sede a Borgo a Mozzano propone, a sua volta, i seguenti percorsi specialistici: chimica e materiali, biotecnologie sanitarie e energia.

La storica e proficua collaborazione con le aziende del settore cartario e chimico assicura un percorso in linea con le richieste del mondo del lavoro, grazie anche ai laboratori all’avanguardia e alla professionalità ed esperienza dei docenti.

La scelta della scuola superiore è decisamente una scelta importante per la costruzione del proprio progetto di vita che tale istituto favorisce, organizzando presentazioni presso le scuole secondarie di primo grado, proponendo laboratori dove gli alunni con attività divertenti e stimolanti guidano i loro coetanei alla scoperta dei diversi indirizzi di studio, stage mattutini presso la sede ufficiale e quattro open day pomeridiani aperti ad alunni e famiglie. Per ulteriori informazioni, studenti e famiglie possono scrivere una mail a: [email protected].

Per motivi organizzativi, per partecipare agli open day, è gradita - ma non obbligatoria - la prenotazione, da effettuare tramite il modulo presente nell’home page del sito www.istitutosuperiorebarga.edu.it.

L'Istituto Superiore Industriale (ISI) di Barga è un'eccellenza nel panorama educativo per via delle sue caratteristiche inclusive.

Con una visione rivolta all’accoglienza e all’istruzione di ogni studente, si distingue per il suo ambiente aperto. A partire dall’accessibilità fisica, che è sempre stata attentamente considerata e garantisce spazi e strutture conformi agli standard di accessibilità. Questo permette a studenti diversamente abili di partecipare appieno alla vita scolastica. Un punto di forza è inoltre la diversificazione dell'offerta formativa, che comprende programmi specializzati e percorsi personalizzati per adattarsi alle esigenze di ogni studente.

L'ISI di Barga si impegna a fornire risorse aggiuntive e supporto individualizzato per studenti con bisogni educativi speciali, assicurando che ciascun individuo possa raggiungere il massimo del suo potenziale. Il corpo docente è attentamente selezionato per la sua sensibilità e competenza nell'approcciare le diversità degli studenti. Le mirate iniziative di formazione permettono a ogni alunno di sentirsi accettato e stimolato a esprimere le proprie potenzialità.

Presenti in più attività extracurriculari: eventi e progetti che celebrano la diversità culturale e individuale.

Tali iniziative creano un senso di appartenenza e combattono stereotipi, contribuendo a costruire un ambiente scolastico rispettoso e inclusivo.