Un derby per la salvezza. Viaccia-Maliseti "pesa"

Tempo di super derby nel girone A di Promozione. Oggi pomeriggio alle 15, sul sintetico del "Nelli" di Oste, il Viaccia ospiterà il Maliseti Seano in uno scontro diretto salvezza. Più serena la situazione dei padroni di casa, che al di là dell’importanza del derby per la supremazia cittadina, comunque in classifica sono quintultimo posto con 32 punti. "Un risultato positivo ci regalerebbe una tranquillità importante. Ancora la matematica non ci salva, perché ci siamo leggermente involuti dopo un ottimo avvio di stagione – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice allenatore del Viaccia –. L’obiettivo resta la tranquilla salvezza, anche se rimane il rammarico perché siamo convinti che avremmo potuto fare qualcosa in più. Il Maliseti non avrà niente da perdere e quindi giocherà al massimo, per provare a portare a casa la vittoria. Ci hanno già saputo creare delle difficoltà nella sfida di coppa Italia e anche all’andata in campionato. Dovremo mettere in campo le nostre qualità tecniche e l’esperienza di alcuni elementi per prevalere". Assenti sicuri, in casa Viaccia, gli squalificati Piampiani, Carlesi e Rozzi, oltre all’infortunato Papa. Rientrerà però Bastogi. Ultima spiaggia, che potrebbe comunque non bastare, al contrario, per il Maliseti Seano, che dovrà per forza tentare di portare a casa la vittoria per risalire dal penultimo posto con 14 punti e provare ad avvicinare l’Alleanza Giovanile Dicomano, attualmente a 20 punti e al terzultimo posto, per sognare di giocarsi almeno i play out.

"Sarà una partita difficilissima. La nostra situazione è comunque critica, ma lotteremo fino a che la matematica non ci condannerà alla retrocessione. Un derby è sempre un derby e anche vincendo dovremmo poi trovare un minimo di continuità per sperare di agguantare i play out – commenta Simone Bardazzi, dg del Maliseti Seano –. Il Viaccia non farà sconti, anche perché durante l’anno i confronti sono sempre stati combattuti e abbiamo avuto il merito ad inizio stagione di passare il turno in coppa. Non so se avranno il dente avvelenato". In casa Maliseti ancora assenti i soliti Gori e Benvenuti, mancheranno pure lo squalificato Picchianti e l’infortunato Peschi.

L.M.