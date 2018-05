Prato, 8 maggio 2018 - E' la quindicenne Asia Serafini la protagonista della prima giornata dei tabelloni principali del 36° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato.

L'atleta del Tc Prato supera l'inglese Amelia Bisset 64 62 e si qualifica agli ottavi del prestigioso appuntamento giovanile. Toscana, anzi empolese di nascita tennistica, nata nel 2003, gioca per il circolo di via Firenze la serie A1 e le competizioni giovanili. Proprio lo scorso anno debuttò nel massimo campionato nazionale in doppio e quest'anno sarà senz'altro una delle portacolori del circolo pratese nell'edizione 2018 della serie A1.

"E' stata una soddisfazione perché giocare questo torneo nel mio circolo è stato molto bello - dice la giocatrice del Tc Prato - dapprima ero un po' tesa ma poi mi sono sciolta anche grazie al tifo che i soci e le persone del circolo mi hanno fatto".

Nel prossimo turno sfiderà la quinta testa di serie del tabellone la bulgara Daniella Dimitrova che ha superato 62 61 l'italiana Alvisi. Va avanti nel tabellone femminile anche la tailandese Nirundorn, numero 2 del seeding, che ha avuto la meglio sull'ucraina Skorokhodova per 6-3 6-2. Ora la seconda favorita affronterà la russa Ekaterina Vinnik che ha sconfitto l'italiana Amendola 75 75. Superano il turno nella parte alta del tabellone l'argentina Farulla Di Palma che in tre set, 63 67 63, vince sulla toscana Costanza Traversi e ora l'attende l'azzurra Cristina Elena Triglea che ha sconfitto la spagnola Astigarraga 63 62.

Mercoledì entrerà in campo la numero uno la giapponese Sato che non avrà un match facile contro la toscana Matilde Mariani e la vincitrice del Torneo Under 18 di Salsomaggiore Federica Sacco che avrà di fronte la qualificata Benedetta Ortenzi.

In campo maschile le teste di serie hanno riposato e saranno di scena da mercoledì. Tanti i ragazzi italiani che si sono messi in luce tra cui il toscano Gianmarco Ferrari che ha vinto 63 62 con lo svizzero Riedi. Ora match arduo per il mancino contro il numero 3, il peruviano Rodríguez. Bel match per Riccardo Perin che dopo aver perso 60 il primo set con il norvegese Groener riesce a vincere 64 64 e ora affronterà il numero 4 del seeding, il coreano Park.

Mattia Bellucci continua la sua corsa e dopo aver vinto i tre turni di qualificazione supera anche Cacciapuoti . Ora se la vedrà con il primo favorito, l'argentino Lingua Lavallen. L'incontro più spettacolare e divertente è stato quello tra il russo Ivan Denisov e lo svizzero Misha Lanz con l'affermazione dell'elvetico per 63 57 76 con colpi anticipati e il match sempre in bilico. Applausi anche per l'ungherese Voros e l'italiano Bresciani con il magiaro che ha la meglio sull'azzurro per 36 76 64. Sono iniziati anche i tabelloni del doppio mentre le finali sono in programma domenica 13 maggio e ai vincitori verranno assegnati il Trofeo Marini Industrie, il Trofeo Logli Massimo spa, il Trofeo Concessionaria Checcacci spa e la Coppa Loris Ciardi. L'ingresso al Tc Prato, via Firenze, è libero per tutta la durata della manifestazione