Hockey, il pratese Stefano Zampoli ai Mondiali con la Nazionale

Prato, 15 settembre 2024 - A Novara stanno per decollare i “World Skate Games”, che stanno portando in Piemonte il meglio degli sport rotellistici.

E nella Nazionale italiana di hockey su pista che vuole ben figurare c'è anche un giocatore di Prato: si tratta di Stefano Zampoli, che è ormai uno dei giocatori più apprezzati dal commissario tecnico Alessandro Bertolucci (fra gli artefici dello “storico” Scudetto della Primavera Prato nel 2002/03).

Il portiere classe 1999 è pronto ad iniziare una nuova stagione a difesa come di consueto della porta del Trissino, con cui mira a vincere quello che per lui sarebbe il terzo campionato italiano. E dopo aver partecipato con gli azzurri alla Goldencat nei giorni scorsi, Stefano è stato selezionato anche per i Mondiali.

L'Italhockey è stata inserita nel girone B r debutterà domani contro il Cile, per poi affrontare nei due giorni successivi prima la Francia e poi la Spagna. L'obiettivo è ovviamente quello di dare il massimo, con il sogno rappresentato dalla conquista di una medaglia (o ancora meglio del titolo iridato). Senza contare che un buon piazzamento mondiale garantire una nuova iniezione di fiducia per la Serie A1.

Di certo c'è che Zampoli sta confermando in toto la crescita tecnica che i più accorti immaginavano già oltre un lustro fa, quando debuttava non ancora maggiorenne con l’HP Maliseti. I successivi quattro anni al Monza gli hanno permesso di abituarsi alla Serie A1, prima di trasferirsi in Veneto e vincere tutto: dal 2021 ha infatti vinto due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. E chissà che all'elenco non possa aggiungere presto un alloro internazionale.

G.F.