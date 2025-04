Pallanuoto, Stefano Tempesti annuncia il ritiro: "Un'avventura bellissima"

Prato, 24 aprile 2025 - Al termine della stagione in corso, Stefano Tempesti appenderà la calottina al chiodo: a quasi 46 anni (li compirà il prossimo 9 giugno) il portiere di Prato è pronto a dire basta.

Lo ha detto il diretto interessato, preannunciando poche ore fa il proprio ritiro dall'agonismo su Instagram.

Fra poche settimane, porrà così fine ad una carriera ultratrentennale da numero uno, che lo issa a tutti gli effetti fra le leggende della pallanuoto mondiale: parlano per lui già solo le 300 presenze in Nazionale e le due medaglie olimpiche (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016) oltre all'oro mondiale di Shanghai 2011.

Ma l'elenco è lunghissimo: dopo aver vinto tutto con la Pro Recco (quattordici Scudetti, tredici Coppe Italia e cinque Champions League, per limitarsi ai successi principali di club) Tempesti era approdato in Sicilia nel 2019, per difendere la porta dell'Ortigia.

E in questi sei anni è riuscito a dare un contributo fondamentale per la crescita del sodalizio siciliano, che gli tributerà una cerimonia d'addio in occasione dell'ultima gara casalinga fissata per il prossimo 16 maggio.

Mancano insomma poco più di tre settimane al “Tempesti Day”. “È stata un’avventura bellissima – le prime parole di Tempesti - sono stati trentatrè anni di Serie A meravigliosi, con tante persone che mi hanno voluto bene e che hanno seguito questo percorso”.

G.F.