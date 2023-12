Promozione. Maliseti e Viaccia in Versilia. Di Vivona, subito una sfida dura

Trasferte molto delicate per le due pratesi impegnate nel girone A di Promozione. Oggi pomeriggio alle 14.30 il Maliseti Seano, con in panchina al suo debutto il nuovo allenatore della prima squadra, Alessandro Di Vivona, andrà a far visita alla capolista Viareggio. Missione impossibile quindi per i pratesi, che andranno a caccia di punti pesanti e della prima vittoria in campionato sul campo della squadra che fin qui si è dimostrata la più forte del raggruppamento e che conduce,con merito, da imbattuta a quota 31 punti (9 vittorie e 4 pareggi). Ben 28 i gol segnati dal Viareggio (secondo miglior attacco del girone) e soltanto 12 quelli subiti (seconda miglior difesa). Meno impossibile, ma comunque difficile, la trasferta del Viaccia, che sempre alle 14.30 sarà impegnato sul campo del Pietrasanta per cercare di ritrovare risultati positivi. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 17 punti e a metà del tabellone. Vincere, per gli uomini allenati da Ambrosio, vorrebbe dire avvicinarsi alle zone alte della classifica e guadagnare margine sulle zone calde della lotta per evitare complicazioni di fine stagione. L.M.