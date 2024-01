Promozione. Il Viaccia avanza col turbo inserito. Una grande ripresa vale tre punti

Viaccia

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Martin, Maiolino, Ferroni, Sforzi, Wahabi, Tomberli, Bastogi, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Martinelli, Papa, Michelozzi, Medini, Servillo, Batacchi, Fedele. All. Ambrosio.

PIEVE FOSCIANA: Velani, Giunta, Pietrazzini, Pieroni, Matteoni, Da Prato, Ghilarducci, Turri, Pugliese, Rocco, Bertellotti. A disp.: Cavani, Tardelli, Valdrighi, Orsetti, Febbrai, Lucchesi, Biagioni. All.: Martinelli D.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 50’ e 66’ Tomberli, 77’ Bastogi, 85’ Wahabi (aut.).

Grande vittoria per il Viaccia, che supera con un secco 3-1 il Pieve Fosciana e si rilancia nel girone A di Promozione. Con questo successo i ragazzi allenati da Luigi Ambrosio salgono a quota 26 punti e si avvicinano alla zona play off.

Primo tempo soporifero e con poche occasioni da gol. Il Viaccia si lamenta per un rigore non concesso dal direttore di gara e per un gol di Wahabi annullato per posizione di fuorigioco dubbia. Per il resto davvero poco da segnalare, fra gli sbadigli degli spettatori presenti sugli spalti. Si va quindi al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa parte forte la formazione di casa, che al 52’ passa in vantaggio: Bastogi pesca in area con un assist delizioso Tomberli, che è glaciale nello stop davanti al portiere e nel pallonetto che lo scavalca per l’1-0 locale.

Al 66’ arriva anche il raddoppio della formazione pratese: cross forte di Melani molto sul portiere Velani, al quale sfugge il pallone; sulla sfera si avventa ancora una volta Tomberli, che da vero rapace d’area insacca a porta sguarnita il 2-0 e la personale doppietta di giornata.

Al 77’ c’è anche il 3-0 di Bastogi, a porta vuota su assist di Batacchi dopo un coast to coast a campo aperto, che chiude anzitempo il match.

Nel finale arriva l’ininfluente autogol su calcio d’angolo di Wahabi, che non cambia la sostanza della partita.

L.M.