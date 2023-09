Promozione

Viaccia

2

San Piero A Sieve

3

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Martin, Carlesi, Ferroni, Tomberli, Wahabi, Silva Reis, Ridolfi, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Maiolino, Sforzi, Querci, Michelozzi, Servillo, Batacchi, Fedele. All.: Ambrosio.

SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Falaschi, Bonifazi, Pozzi, Bencini, Frilli, Algerino, Gori, Jori, Baroncelli, Fedele. A disp.: Rita, Boddi, Ceretelli, Barzagli, Galeotti, Cassai, Giani, Giovannoni. All.: Signorini.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 49’ Algerino, 57’ Pozzi, 60’ (r) Rozzi, 89’ Baroncelli, 94’ Wahabi.

Non riesce a vincere sul campo di casa il Viaccia, che viene superato per 3-2 al termine di una gara pirotecnica dal San Piero a Sieve. Meglio i ragazzi di Signorini nella prima frazione. Il San Piero a Sieve prende campo e si dimostra più cattivo su tutti i contrasti. Almeno tre conclusioni che chiamano agli straordinari Biancalani.

Attorno alla mezzora il San Piero a Sieve in contropiede porta Jori ad impegnare il portiere di casa e sulla respinta Algerino spara alto. Si va comunque al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa ospiti subito in vantaggio. Perde palla il Viaccia al 49’, il San Piero a Sieve riparte e lancia subito Algerino, che da posizione defilata batte il diretto marcatore Ferroni e infila l’1-0 senza lasciare scampo a Biancalani.

Al 57’ gran siluro sotto la traversa di Pozzi che mette in discesa il match per il San Piero a Sieve. Il Viaccia rialza subito la testa grazie al rigore realizzato dal Rozzi al 60’, ma all’89’ è Baroncelli a far calare il sipario sul match con un gran calcio di punizione.

In pieno recupero, al 94’ Wahabi infila in rete il definitivo 3-2 e diminuisce il passivo, ma non basta per far portare a casa punti alla formazione di Ambrosio, che resta quindi a quota 3 punti in campionato.

L.M.