Progetto Pallacanestro sul podio Esordienti terzi al Città di Prato

Ottimo terzo posto per gli Esordienti del Progetto Pallacanestro Prato alla terza edizione del "Torneo Città di Prato". La manifestazione è stata organizzata proprio dalla società pratese e ha messo insieme il meglio della pallacanestro regionale (e non solo) a livello giovanile. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la Sg Fortitudo. I giovani emiliani hanno superato in finale Firenze Basket, fra gli applausi di un PalaBuzzi gremito all’inverosimile. Terzo gradino del podio per i padroni di casa del Progetto Pallacanestro Prato, che si sono aggiudicati al cardiopalma la finale di consolazione con la Pallacanestro Campi Bisenzio. Al quinto posto Basketball Lucca, che ha battuto Etrusca Basket San Miniato al termine di un match davvero combattutissimo. Al settimo posto, invece, si sono piazzati i Calenzano Bulldogs, battendo la Pielle Livorno (ottava). Nel frattempo gli Scoiattoli Big (classe 2014205) della Pallacanestro 2000 Prato si sono aggiudicati il quarto posto al torneo nazionale a 16 squadre organizzato da Baloncesto Basket Firenze. Dopo aver vinto il girone i baby Dragons hanno perso di misura la semifinale con Poggibonsi e la finale terzo quarto posto contro la forte Virtus Bologna.

L. M.