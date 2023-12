Prima e seconda categoria. Jolo, assalto alla vetta. Montemurlo, che sfida

Un programma decisamente interessante quello della tredicesima giornata di prima e seconda categoria che prenderà il via alle 14,30 odierne, perlomeno sulla carta. Iniziando dal girone C di prima categoria, dove lo Jolo terza forza del raggruppamento tenterà l’assalto alla vetta ricevendo l’Atletica Castello. Da seguire anche il derby CSL Prato Social Club-C.F. 2001, che si terrà al Rossi. Scendendo in seconda, il Montemurlo Jolly vuole la vetta in solitaria. Per ottenerla però, i montemurlesi devono espugnare il campo dell’Olimpia Quarrata e sperare che La Querce fermi almeno sul pari la Montagna Pistoiese. Prato Nord e Chiesanuova proveranno a risalire dovendosela vedere in trasferta rispettivamente con Montalbano Cecina e San Niccolò, mentre la Galcianese dovrà assolutamente sfruttare il "match ball" esterno con il San Felice. Nel girone F, la Pietà prima della classe sarà di scena a Sesto per consolidare il primato, con buone chance di andare in fuga. Il nuovo tecnico del Tavola, Leonardo Tinti, debutterà fra le mura amiche contro il Prato Sport. Poggio a Caiano e Virtus Comeana voglio avvicinarsi alla zona playoff, ma dovranno sfruttare il fattore-campo.