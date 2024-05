Motociclismo, Dalla Porta fuori dal podio in Portogallo

Prato, 6 maggio 2024 - Aveva debuttato nella competizione salendo direttamente sul gradino più alto del podio, sul tracciato di Misano. E ieri, in Portogallo, si è classificato quinto, su un circuito come quello di Estoril sul quale non aveva mai corso, riuscendo ad ogni modo a mantenere la prima posizione nella classifica generale. Questo l'ultimo risultato fatto registrare da Lorenzo Dalla Porta, impegnato in questo caso nello "Stock European Championship". Il pilota di Montemurlo ha partecipato anche in questo frangente al Campionato Europeo Stock sotto le insegne del GV Racing. Anche se non è riuscito a replicare la prestazione-monstre di qualche settimana fa, anche alla luce delle difficoltà riscontrate a causa della pioggia battente. Dalla Porta ha comunque motivi per sorridere, visto che considerando anche la seconda piazza ottenuta a Vallelunga nella recente “Dunlop Cup” sembra aver ritrovato quell'abitudine ai piazzamenti di vertice che aveva ai tempi della Moto3 e che sembrava aver perso con il passaggio in Moto2. Fra lo Stock, il Campionato Italiano Velocità e le apparizioni da “wild card” nel campionato Supersport, gli impegni non gli mancheranno affatto. Ma nemmeno la pressione: essendo il più titolato fra i concorrenti, è di fatto “chiamato” a vincere sempre: le prime uscite si sono rivelate senz'altro incoraggianti, ma “continuità” dovrà essere la parola d'ordine. Anche per sognare il ritorno nel Motomondiale, per una prospettiva che il diretto interessato non ha mai abbandonato. “Guidare sul bagnato è stato più difficile a causa delle condizioni della pista – ha commentato il diretto interessato – ma abbiamo finito la gara e siamo riusciti ad ottenere punti utili per il campionato. Ringrazio il team per il lavoro svolto”.

G.F.