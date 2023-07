Mercato in fibrillazione L’acquisto è Raimondi

Prato Calcio a 5 scatenato. Nel giro di pochi giorni il club del presidente Aniello Apicella ha messo a segno molti colpi importanti per allestire la rosa della squadra per il prossimo campionato di serie A2.

L’ultimo affare concluso, il quarto in entrata, è quello che riguarda un giocatore italiano, Manuel Raimondi, laterale mancino classe 2001 prelevato dal Tombesi Ortona. Nonostante la giovane età, il nuovo arrivato alla corte di Andrea Bearzi vanta già molte esperienze importanti nel mondo del calcio a 5 italiano. Nato a Pescara, ha potuto farsi le ossa nella squadra della sua città natale che militava nella massima serie, esordendo nella stagione 201718. In seguito Raimondi ha fatto un’altra esperienza in serie A, vestendo la maglia del Latina, passando poi nella stagione 201920 in serie A2 al Tombesi Ortona.

In quella successiva, invece, si è diviso fra Tenax Castelfidardo e Roma, sempre in A2, mentre negli ultimi due campionati è stato in serie B, prima al Potenza Picena e quindi ancora alla Tombesi. Ora Raimondi è atteso da questa nuova avventura nel Prato Calcio a 5 che, visto gli sforzi già compiuti sul mercato, sembra avere tutta l’intenzione di voler evitare le sofferenze delle scorse stagioni allestendo una rosa di livello, come dimostrano i precedenti arrivi dei brasiliani Batata Alves e Renan Beluco, a cui si aggiunge quello del giovane Francesco Martini. E sembra proprio che non sia finita qui questa campagna di rafforzamento, mentre hanno già ufficialmente lasciato Prato l’argentino Piccioni, lo spagnolo Luis Garcia e il paraguayano Soto, tutti rientrati in patria, l’ormai ex capitano Pinzi, tornato per fine prestito alla Poggibonsese, ed il portiere Buti.

Per fine prestito è invece rientrato in biancazzurro dall’Atesina il pivot argentino Mendez, ma si attende ancora di conoscere quale sarà la sua sorte.

Massimiliano Martini