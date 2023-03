Maliseti, un pareggio che fa male Deve dire addio ai sogni di gloria

Il Maliseti Seano col pareggio a reti bianche sul campo del Cenaia deve dire addio al sogno del titolo nel campionato Juniores Elite. Gli amaranto di mister Di Vivona, a lungo capolista, confermano il momento complicato, impattando contro una formazione in lotta per non retrocedere. Un pari che porta a quattro i punti di ritardo dalla capolista Fucecchio, che fra l’altro ha anche una partita in meno rispetto ai pratesi. Non solo. Il Maliseti Seano rischia anche la seconda piazza, visto che Lastrigiana e Zenith Prato sono in grande rimonta. Al momento hanno due punti in meno degli amaranto, ma anche una partita ancora da recuperare rispetto alla truppa di Di Vivona. A proposito della Zenith Prato, nel weekend arriva la vittoria netta 4-0 sul campo dell’Audace Legnaia. Scatenato è Buscema che firma un poker. Passando alla Juniores regionale, vittoria pesantissima per il Viaccia che si impone 2-0 sul Banti Barberino e mantiene il primato, grazie ai gol di Santini e Nencini. In vetta con i rossoblù troviamo il Firenze Ovest che riesce a battere 2-1 l’Atletica Castello.