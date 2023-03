Maliseti e Viaccia, la resa dei conti E’ scontro diretto per la salvezza

Maliseti Seano contro Viaccia. E’ arrivato il giorno del derby di ritorno nel girone A di Promozione. A tre giornate del termine della regular season, oggi pomeriggio alle 15, andrà in scena questo scontro diretto salvezza fra le due pratesi al "Comunale" di via Caduti senza croce. I padroni di casa del Maliseti si trovano a quota 27 punti, a 5 lunghezze dalla zona play out e due punti avanti ai "cugini" e rivali di giornata, che sono fermi a quota 25. "Siamo pronti, con qualche assenza ma pronti – commenta Francesco Fabbri, allenatore del Maliseti -. È una partita che vale doppio, la giocheremo per vincere. La squadra ha fatto tante ottime prestazioni e domani i ragazzi dovranno concentrarsi solo su questo. Stare bene in campo, uniti e compatti, e fare quello che sappiamo fare". Assenti nelle fila amaranto Menichetti, Cecchi e lo squalificato Siqueri. In casa Viaccia, invece, assente soltanto lo squalificato Michelozzi. "Sarà una partita pazzesca. Bellissima da giocare e da vivere. Un derby, due squadre pratesi in lotta per la salvezza a tre giornate dal termine – spiega Luigi Ambrosio, allenatore della formazione ospite -. Ci godremo questa giornata sperando di divertirci. Affronteremo anche questa partita come tutte le altre, con grande determinazione e voglia di portare a casa punti importanti".

L.M.