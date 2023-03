L’Ariete vuole rialzarsi Servono punti playoff

L’Ariete sfida Monte Urano. Tre punti e solo questo vuole la Pallavolo Prato dalla sfida contro il fanalino di coda del girone del campionato di serie B2 nazionale femminile. All’andata il Pvp vinse 3-0 in trasferta e il medesimo punteggio adesso la squadra di coach Nuti vuole ripetere nella sfida di ritorno in programma oggi alle 17.30 al palazzetto di San Paolo. Anche perché i punti adesso valgono doppio in ottica playoff. Dopo un ottimo periodo di forma l’Ariete è reduce dal ko un po’ a sorpresa di Polverigi. Una sconfitta che va subito lasciata alle spalle: l’obiettivo è quindi quello di riprendere la corsa promozione e blindare la terza piazza che significherebbe accedere agli spareggi per salire in categoria superiore. Attenzione però alla squadra ospite che è formazione viva e che non ha certo tirato i remi in barca nonostante la pessima posizione di classifica. Monte Urano è infatti reduce dal successo su Pagliare, con la quale condivide adesso l’ultima piazza. Prato ha però talento e qualità superiori e, come detto, non può permettersi passi falsi se non vuole consentire a Riccione, staccata di quattro punti, di avvicinarsi e di insidiare la terza piazza. La rosa dell’Ariete Pallavolo Prato: Falseni, Fanelli, Gianni, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Mazzoni, Cecchi, Ricci, Tamburini. All. Nuti.

Sdb