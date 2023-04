La Zenith vuole i tre punti "Così blindiamo i play off"

Una vittoria per blindare con anticipo i play off. Sfida casalinga da non sottovalutare per la Zenith Prato, che oggi alle 15 ospiterà al "Chiavacci" il Signa per la penultima giornata del girone B di Eccellenza. Con una vittoria i bluamaranto sarebbero matematicamente certi di aver guadagnato il diritto di giocarsi la post season, anche se, a ben guardare la classifica, anche un pareggio potrebbe tornare utile alla compagine allenata da Settesoldi, che al terzo posto a quota 50 ha 4 punti di vantaggio sulla coppia composta da Mazzola Valdarbia e Rondinella Marzocco. I fiorentini, però, hanno bisogno allo stesso modo di una vittoria, dal basso dei loro 44 punti, per continuare a coltivare qualche timida speranza di rientrare nella corsa play off, quindi non verranno con la pancia piena in terra pratese. E anche per questo il tecnico della Zenith Prato non si fida per niente di questa partita e tiene sulla corda i suoi: "Abbiamo una seconda occasione per chiudere il discorso play off, sapendo che non è l’ultima. Ma voglio raggiungere il traguardo subito - commenta Settesoldi -. Domenica scorsa non ci siamo riusciti e la vittoria ci è sfuggita dalle mani al 90’. Mi auguro che non risucceda, ma in ogni caso servirà la miglior Zenith Prato per battere un Signa che arriverà agguerrito per fare punti". A complicare la vita ai bluamaranto ci saranno le tante assenze. Non saranno della partita gli squalificati Gori e Safina e ci sono forti dubbi anche sugli acciaccati Diffini, Rosi e Caggianese.

L.M.