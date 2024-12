La nazionale femminile di futsal torna a Prato: a gennaio doppia amichevole col Portogallo

Prato, 14 dicembre 2024 - La nazionale italiana femminile di futsal torna a Prato. L'appuntamento è per martedì 14 e mercoledì 15 gennaio quando le azzurre sfideranno al PalaKobilica in duplice amichevole il Portogallo. Si tratta di un match di preparazione all'Elite Round delle qualificazioni al Mondiale 2025. Un doppio test probante visto che l'Italia affronta una formazione terza all'ultimo Europeo e vicecampione nelle prime due edizioni della competizione continentale. Come detto per le azzurre si tratta di un ritorno a Prato. La nazionale femminile infatti aveva già giocato al palazzetto dello sport di Maliseti nel giugno 2022, sfidando e battendo 2-1 l’Ucraina in amichevole. Adesso c'è la doppia sfida al Portogallo, con calcio di inizio fissato per le ore 20. Parliamo tra l'altro di un classico del futsal: i precedenti con le lusitane sono sette. L'Italia non ha mai vinto, incassando 5 sconfitte nei primi scontri diretti, ma impattando 2-2 e 1-1 nei match giocati all’inizio di quest’anno (9 e 10 gennaio) a Torres Novas.

Ricordiamo che a febbraio ci sarà poi l'amichevole in Francia per le azzurre, altro test d'avvicinamento dopo quello vincente 4-1 in Spagna verso il mondiale in programma a novembre 2025 nelle Filippine. “Avere di nuovo a Prato la nazionale è per noi un grande onore – commenta Aniello Apicella, presidente del Montebianco Prato Calcio a 5 -. Ringraziamo la federazione per avere scelto la nostra città come sede di questa duplice amichevole e ci faremo trovare pronti per assicurare la migliore ospitalità possibile ad entrambe le nazionali. Quello del futsal a Prato è un movimento in salute, che ha voglia di crescere sia a livello di numeri che di risultati, e siamo sicuri che l'arrivo della nazionale darà una spinta positiva nel raggiungere questi obiettivi”. Soddisfazione viene espressa anche dall'amministrazione comunale. “Non è solo un bel momento di confronto sportivo. Questa doppia amichevole è anche una bella occasione di visibilità per Prato - afferma la sindaca Ilaria Bugetti -. Ospitare eventi che hanno una valenza extra provinciale sarà sempre più importante per far vivere il tessuto economico cittadino. A noi spetta il compito di creare le condizioni affinché ciò avvenga curando l’impiantistica sportiva e i servizi connessi”.