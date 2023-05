La Kabel in scioltezza, Pini ai saluti

Il Volley Prato chiude la stagione con una vittoria. La Kabel si impone 3-0 sul Sir Safety Perugia, regalando un ultimo pomeriggio di festa ai propri tifosi, congedandosi nel migliore

dei modi dal campionato di serie B nazionale maschile. Una festa nella festa al Gramsci Keynes, che ha salutato anche il proprio capitano, Lemma Pini, che ha dato l’addio al volley giocato. Tornando alla cronaca del match, coach Novelli schiera dall’inizio Lorenzo Alpini e Catalano in diagonale, Coletti e Conti al centro, Alpini e Pini di banda e Civinini libero. Il primo break laniero arriva sul 12-10 e sul 19-15. La chiusura della frazione giunge sul 25-19. Tutto facile anche al ritorno in campo con Prato che scappa subito 9-3, per poi chiudere in scioltezza 25-17. Senza storia la terza frazione, con Perugia che molla anche psicologicamente e la Kabel che ne approfitta per chiudere set, partita e campionato per 25-9. Da annotare che l’ultimo punto è stato firmato proprio dal capitano Pini, che si è congedato così nel modo più bello da compagni, pubblico e dall’agonismo.